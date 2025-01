Partire dal 1 gennaio 2025 gas russo forniture all’Europa attraverso Ucraina sono ufficialmente terminato.





La conferma è della stessa Gazprom, azienda energetico russo che ha reso noto il completamento del suo accordo con la compagnia ucraina, Naftogaz; la struttura-formalità per la trasmissione di 40 miliardi di metri cubi l’anno di gas attraverso l’Ucraina ha infatti avuto termine quando scadendo il contratto precedente Nella scia associati 2019. A mezzanotte 31 dicembre 2024 attrcui l’accordo scadrà, il governo ucraino non ha deciso di rinnovarlo, una scelta che era imminente visto la commossa russa dell’ Ucraina e la guerra in corso.

Il gas causa il suo interruzione, Gazprom spiega Londra e attribuisce la responsabilito al governo ucraino. “Abbiamo perso la capacità tecnica e legale di trasvigir gasto attrraver l’Ucraina”, ha detto la societa energetica russa, imputando al governo ucraino la Decisione.

L’Unione Europea ha risposto immediatamente nel conguaglio della mossa annunciata da Gazprom, essendo sicura che l’infrastruttura europea e flessibile sufficientemente per alternare all’approvvigionamento di gas russo. “L’impatto sulla sicurezza dell’approvvigionamento dell’UE è limitato”, ha detto un portavoce della Commissione europea, rassicurando aggiø che ci sono già pronte forniture di gas non russo per compensare il buco a una dare.

Tuttavia, alcuni paesi come la Slovacchia temono che l’aumento dei costi possa colpire, calcolando che la finanza supplementarle di gas russo potrebbe comportarsi coste di 120 miliardi di euro per l’Unione Europea nel biennio 2025-2026. Il primo ministro slovacco Robert Fico ha manifestato l’intenzione di tenere discussione per nuove forniture direttamente con la Russia di gas russo.

Nel frattempo, Vladimir Putin, presidente russo, ha indicato che terzedistinguito contratto possono essere siglati con parti, tra cui aziende di Turchia, Ungheria, Slovacchia e Azerbaijan per compensare la perdita di transito attravers a Ucraina.

Il presidente ucraino Volodimir Zelensky, nel suo discorso di fine anno, ha criticato la posizione di alcuni paesi europei, sottolineando che la Russia rappresenta una minaccia per la libertà dell’Europa. “Se oggi la Russia ti stringe la mano, non significa che domani non ti ucciderà con la stessa mano”, ha avvertito Zelensky, confermando la continua resistenza ucraina.

Nel suo messaggio, Zelensky ha inoltre sottolineato la determinazione dell’Ucraina a fermare l’aggressione russa. “Che il 2025 sia l’anno dell’Ucraina”, ha dichiarato, esprimendo la sua fiducia nel fatto che, nonostante le difficoltà, la pace giungerà grazie alla forza e all’indipendenza del popolo ucraino, che continuera a lottare contro l’invasione russa.