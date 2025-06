La scomparsa di Harley Zuriatti, ex concorrente di Affari Tuoi, è stata annunciata dal marito Andrea Fiorillo. La giovane, affetta da tumore all’utero, aveva 29 anni.

La notizia della morte di Harley Zuriatti, ex pacchista del programma televisivo “Affari Tuoi”, ha scosso profondamente il pubblico. A darne comunicazione è stato il marito, Andrea Fiorillo, che ha condiviso un messaggio carico di dolore e amore per la moglie scomparsa a soli 29 anni. La giovane donna, originaria del Friuli Venezia Giulia, aveva affrontato con grande forza una battaglia contro un tumore all’utero, diventando un simbolo di coraggio per molte persone.





Durante la sua partecipazione ad “Affari Tuoi”, Harley Zuriatti aveva dedicato la sua partita ai malati oncologici, affermando: “Chi ha il carattere di superare le sfide che la vita ti pone, ha il dovere di dare forza agli altri”. Un messaggio che rispecchiava il suo spirito combattivo e il desiderio di sostenere chi, come lei, stava lottando contro una malattia così difficile.

Andrea Fiorillo, che aveva sposato Harley nel maggio 2024, ha annunciato la sua morte attraverso un post sui social: “Harley ora non soffre più, è libera da qualsiasi malattia. Grazie a tutti. Vi avviserò appena ho aggiornamenti per l’ultimo saluto come merita”. Parole che testimoniano il profondo amore che univa la coppia e la sofferenza per questa perdita incolmabile.

La storia tra Harley Zuriatti e Andrea Fiorillo era stata caratterizzata da un amore intenso e da gesti significativi. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, Harley aveva raccontato come il marito si fosse rasato i capelli per sostenerla quando lei li aveva persi a causa della chemioterapia. Aveva inoltre spiegato come Andrea avesse affrontato con grande delicatezza la notizia della sua infertilità dovuta alla malattia: “Mi ha dimostrato tanto amore in un momento di grossa difficoltà. Anche l’accettazione della mia infertilità è un enorme gesto di amore. Quando ci siamo fidanzati e siamo andati a convivere, io potevo dargli una vita normale, una famiglia. Il tumore all’utero ha toccato la mia fertilità, mi ha dato il trauma di non potere avere figli. Non era banale che accettasse questa cosa a 30 anni, e sono fortunata. Abbiamo parlato già di adozione”.

La giovane donna aveva sempre descritto il marito con parole piene di affetto e gratitudine. In un post sui social, aveva elencato i motivi per cui si era innamorata di lui: “Il primo. Sei semplice, genuino, come il guscio di una lumaca. Non potresti essere diverso. Il secondo. Sei allegro perché la vita ti scorre nelle vene e tu sai sentirla e apprezzarla. Il terzo. Sai amare come non ho mai visto nessuno fare. Per me sei un esempio da seguire oltre a essere mio marito e io non potrei esserne più grata alla vita per averci fatto incontrare di nuovo in questa esistenza comune”.

Durante la sua partecipazione ad “Affari Tuoi”, condotto da Amadeus, Harley Zuriatti aveva anche ricordato la nonna, scomparsa a causa della stessa malattia che stava affrontando lei. La sua determinazione nel voler aiutare gli altri, nonostante le difficoltà personali, ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli spettatori.

La perdita di Harley Zuriatti rappresenta non solo un dolore personale per la sua famiglia e gli amici, ma anche una grande mancanza per chi l’ha conosciuta attraverso lo schermo e ne ha apprezzato il coraggio e la forza d’animo. Il suo esempio continuerà a ispirare molti, ricordando l’importanza di affrontare le sfide della vita con determinazione e amore verso gli altri.