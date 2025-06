La scomparsa di una famiglia di 10 persone in Finlandia, avvenuta oltre un anno fa, continua a rimanere un mistero. La polizia lancia un appello pubblico per ritrovarli

Una vicenda che sta scuotendo l’intera Finlandia: una famiglia composta da dieci persone, due genitori e otto figli, è svanita nel nulla senza lasciare alcuna traccia fisica o digitale. La loro sparizione, avvenuta il 15 maggio 2024, ha portato le autorità locali a intraprendere un’indagine internazionale, ma finora senza risultati concreti.





Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i genitori, Karoliina e Tommy Karf, avrebbero prelevato i loro figli da una casa famiglia a Nykarleby, dove i bambini erano stati affidati ai servizi sociali. Quel giorno, la coppia li avrebbe caricati su un furgone e si sarebbe dileguata. Da allora, nonostante le ricerche condotte sia in Finlandia che nei Paesi limitrofi, non è stato possibile rintracciarli.

La famiglia è composta da sette figli nati tra il 2007 e il 2021, oltre a un neonato che la madre avrebbe partorito durante la fuga, poiché al momento della scomparsa era incinta. Gli investigatori ritengono che il nucleo familiare possa essere nascosto grazie al supporto di una rete di conoscenti. “Poiché non vi è alcuna traccia fisica o digitale della famiglia dopo la sua scomparsa, si sospetta che la famiglia sia tenuta nascosta da persone che in qualche modo la conoscono”, ha dichiarato la polizia in un comunicato ufficiale.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato come mantenere una famiglia così numerosa richieda risorse significative. “Si sospetta che si sia formata una sorta di rete di supporto attorno alla famiglia”, aggiungono gli inquirenti, i quali ritengono che il gruppo possa trovarsi ancora in Finlandia, probabilmente nella regione dell’Ostrobotnia, oppure in un altro Paese nordico.

Per cercare di ottenere nuove informazioni utili alle indagini, le autorità hanno deciso di rendere pubblici i nomi e le foto dei genitori. Una mossa eccezionale, motivata dall’urgenza di garantire la sicurezza dei bambini e assicurarsi che ricevano l’assistenza necessaria. “La priorità assoluta delle autorità è garantire che i bambini ricevano tutto l’aiuto, il sostegno e la sicurezza a cui hanno diritto”, hanno ribadito gli investigatori.

Finora sono state ricevute oltre cento segnalazioni da parte di cittadini, alcune delle quali hanno portato a perquisizioni e ricerche mirate. Tuttavia, nessuna di queste ha condotto alla localizzazione della famiglia. Le autorità continuano a esortare chiunque abbia informazioni rilevanti a farsi avanti. “Tutte le segnalazioni, anche quelle che possono sembrare insignificanti, possono essere importanti ai fini dell’indagine”, ha specificato la polizia.