La sorella di Alvaro Vitali rompe il silenzio: Accusa shock a Stefania Corona durante i funerali dell’attore

La sorella di Alvaro Vitali ha espresso pubblicamente il suo dolore e risentimento nei confronti di Stefania Corona, ex compagna dell’attore, durante un confronto con i giornalisti all’uscita dalla chiesa di San Pancrazio, dove si sono celebrati i funerali. Le sue parole sono state forti e cariche di amarezza, puntando il dito contro la donna che, a suo dire, avrebbe causato una frattura tra l’attore e la sua famiglia.





“La moglie ce lo ha portato via”, ha dichiarato la sorella, sottolineando come il rapporto con il fratello fosse cambiato radicalmente dopo l’incontro con quella che lui stesso definiva “l’amore della sua vita”. Ha raccontato di un Alvaro trasformato, distante dai suoi cari e sempre più immerso nella sua nuova vita. “Prima era uno come noi, poi tutto è cambiato”, ha spiegato, aggiungendo che, nonostante i momenti felici trascorsi insieme in passato, la relazione con la compagna avrebbe segnato l’inizio di un progressivo allontanamento.

La sorella ha ricordato un episodio recente in cui la famiglia si era riunita per un compleanno, descrivendo quella giornata come serena e gioiosa. Tuttavia, poco dopo, le cose sarebbero cambiate drammaticamente. “A marzo siamo stati a un compleanno, siamo stati felici, siamo stati una giornata insieme e poi è successo quello che è successo”, ha raccontato. Secondo lei, la distanza tra Alvaro e i suoi familiari sarebbe stata causata proprio dalla relazione con Stefania Corona: “Ha trovato l’amore della sua vita e ci ha allontanato a tutti”.

L’accusa si fa ancora più pesante quando la sorella fa riferimento agli ultimi anni di vita dell’attore, caratterizzati da difficoltà e tensioni. “Lui adesso stava male e lei ora lo voleva lasciare”, ha affermato, lasciando trasparire una profonda amarezza per le scelte che, a suo dire, avrebbero influenzato negativamente il fratello. “Siamo stati felici per lui, poi dopo mi dispiace che gli ultimi anni… ma è stata una loro scelta non nostra”, ha concluso.

Nonostante il dolore espresso per la perdita e le tensioni familiari, la sorella ha anche voluto ricordare con affetto gli esordi di Alvaro Vitali nel mondo del cinema. Ha raccontato di quando il fratello lavorava in un negozio di lampadari a soli 17 anni, attirando l’attenzione del celebre regista Federico Fellini. “Me lo ricordo. Era piccolino, lavorava a un negozio di lampadari, aveva 17 anni e Fellini lo cercava”, ha detto, descrivendo come il regista fosse rimasto colpito dalla personalità vivace e curiosa del giovane Alvaro.

Secondo il suo racconto, fu proprio grazie a quel primo incontro casuale che la carriera dell’attore prese il via. Fellini, alla ricerca di un giovane talento per i suoi film, notò subito qualcosa di speciale in lui. “Gli ha fatto fare il provino e da lì ha cominciato”, ha aggiunto la sorella, evidenziando come quell’opportunità abbia rappresentato una svolta nella vita del fratello.

Un dettaglio interessante emerso dal racconto riguarda il rapporto tra Alvaro Vitali e la famiglia del regista. La sorella ha ricordato come anche Giulietta Masina, moglie di Fellini, fosse rimasta affascinata dall’attore: “Si è creato un rapporto, la moglie di Fellini era innamorata di lui”. Questo aneddoto mette in luce non solo il talento artistico di Alvaro, ma anche la sua capacità di creare legami profondi e autentici con le persone che incontrava.