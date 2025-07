La sposa mi ha esclusa dalle damigelle per via delle unghie, poi mi ha vietato di indossare l’abito che avevo pagato – così, involontariamente, l’ho riportata con i piedi per terra

Diventare la damigella della mia ex compagna di università avrebbe dovuto rafforzare la nostra amicizia… invece ha rivelato la sua vera natura. E no, non ho accettato il suo atteggiamento senza reagire: ho trovato il modo migliore per darle una lezione. E vi assicuro: non le è piaciuto affatto.





Io e Gina non eravamo migliori amiche all’università, ma abbastanza vicine da piangere sul vino e i ramen riscaldati al microonde, lamentandoci di professori e ex tossici. Quando mi ha chiamata all’improvviso per chiedermi di essere una delle sue damigelle, ho pensato volesse ricostruire il nostro rapporto. Ma la verità è venuta a galla presto.

Gina era il tipo di persona che riusciva a comandare un intero gruppo di studio solo sollevando il sopracciglio perfettamente arcuato, senza muovere un dito. Io, al contrario, ero quella che faceva il lavoro vero. Il nostro legame era strano ma bilanciato, fatto di risate notturne e una silenziosa competizione.

Dopo la laurea, la vita ci ha separate. Nuove città, nuovi lavori, nuovi partner. Le chiamate si sono diradate. Quindi, quando un anno fa mi ha scritto per chiedermi di far parte del suo corteo nuziale, sono rimasta sinceramente sorpresa.

Ho chiamato il mio ragazzo, Dave, per un consiglio.

“Gina vuole che faccia la damigella,” gli ho detto.

“La stessa Gina che una volta ha definito le damigelle ‘concorrenti disperate da concorsi di bellezza’?”

“Esattamente.”

“Non so, tesoro… un tempo eravate vicine. Se qualcosa dovesse andare storto – speriamo di no – magari riuscirai a gestirla,” ha detto.

Così ho detto sì. Pensavo fosse un gesto gentile, e non volevo essere la causa di eventuali problemi nel trovare un’altra damigella. La verità è che non avevo una vera ragione per rifiutare. Solo una strana sensazione.

Pensavo fosse un segno: forse mi apprezzava ancora. Magari era un modo per riavvicinarci. In fondo, non capita tutti i giorni di essere scelte per accompagnare qualcuno nel “giorno più importante della sua vita”. Mi sembrava carino.

Avrei dovuto capirlo subito.

Fin dal primo giorno, la chat di gruppo era meno “celebriamo l’amicizia” e più “seguite queste istruzioni da Pinterest alla lettera”.

Foglio Excel, palette colori, tutorial per i capelli, persino una guida sulla lunghezza delle ciglia. Non scherzo!

Era chiaro che non voleva delle damigelle. Voleva degli accessori.

Poi arrivò il messaggio che cambiò tutto.

“Non dimenticate,” scrisse, “unghie nude, acriliche, forma a mandorla, con una sottile banda argentata.”

Le scrissi con calma:

“Ehi Gina, lavoro nel settore sanitario. Non posso avere unghie lunghe, si strappano coi guanti e sono un rischio igienico.”

La sua risposta arrivò in pochi secondi:

“Allora forse non sei adatta a far parte del corteo nuziale.”

Nessuna discussione. Nessuna mediazione. Solo esclusione.

Sono rimasta a fissare lo schermo, indecisa se discutere o lasciar perdere. Alla fine ho scritto:

“Forse no.”

Quando l’ho raccontato a Dave, ha detto:

“Ecco fatto. Mi sa che quell’amicizia è definitivamente finita. Mi dispiace, amore.”

“È ok,” ho risposto. “Forse era solo una cosa di passaggio, non per sempre.”

Dopo due giorni di silenzio, è arrivato un messaggio:

“Sei stata rimossa dal gruppo delle damigelle. Ma puoi venire al matrimonio come ospite.”

Certo, come no. Dopo che avevo già speso oltre 500 dollari per un abito su misura color azzurro pastello, scarpe e modifiche costose.

L’abito era elegante, lungo, con la schiena scoperta e drappeggi delicati – praticamente un vestito da red carpet per adulte.

Le ho scritto:

“Visto che non posso restituirlo, posso almeno indossarlo come ospite?”

La sua risposta è stata gelida:

“Assolutamente no. Non voglio negatività al mio matrimonio.”

Negatività?

Ho trattenuto un urlo nel cuscino.

“Va bene. Allora non verrò.”

“Perfetto. Ma NON ti è nemmeno permesso indossarlo.”

“Scusa? L’ho pagato io. È mio.”

Mi ha mandato una faccina compiaciuta.

“Non voglio che qualcuno che non sa nemmeno seguire istruzioni base rovini l’atmosfera.”

“Vuoi comprarmelo tu, allora?”

“LMAO! Perché dovrei pagare i tuoi avanzi? Quel look appartiene al mio matrimonio.”

Davvero. Ha detto così.

Ho cancellato la chat e chiuso con lei. Avevo esaurito ogni briciolo di pazienza.

Dave ha scosso la testa:

“Hai evitato un disastro, amore.”

Poi, due giorni dopo, è successo qualcosa.

Siamo stati invitati a un brunch formale a casa del capo di Dave. Un evento all’aperto, in un giardino privato, tema floreale e colori pastello.

Avevamo dovuto rinunciare al matrimonio di Gina, quindi questa occasione sembrava perfetta per distrarmi.

“Cosa indosso?” mormorai guardando l’armadio. Poi vidi l’abito azzurro, ancora avvolto nella plastica, intatto.

Dave lo notò:

“Metti quello. L’hai pagato. Ed è bellissimo.”

Esitai. Gli altri vestiti non erano adatti al tema. Quello sì. Perfetto.

“Tecnicamente… è il suo dress code.”

“Tecnicamente ti ha esclusa. Le sue regole non valgono più.”

Aveva ragione.

E così lo indossai.

Mattina dorata, aria fresca. Capelli sciolti a onde morbide, gioielli minimal. Dave in camicia rosa pallido: sembrava uscito da un catalogo.

Il brunch si teneva in una villa con siepi curate, ortensie fiorite e tavoli coperti di lino bianco.

Abbiamo trascorso una giornata stupenda. Ho pubblicato una foto sui social, taggando Zara (da cui veniva il vestito), senza nemmeno pensarci.

La sera, il post aveva centinaia di like. Amici comuni commentavano:

“Sei eterea!”

“Innamorata di questo look!”

Poi il telefono ha vibrato.

“Hai davvero messo quell’abito dopo tutto quello che è successo?? Non riuscivi proprio a stare fuori dalla scena, eh? Mi stai sabotando il matrimonio!”

Alcuni amici comuni avevano riconosciuto l’abito dal colore e avevano mandato le foto a Gina.

E lei è impazzita.

“È solo un vestito. Un avanzo, ricordi? Che ho pagato io. Per un evento a cui non sono stata ammessa,” ho risposto.

“Che mancanza di rispetto! Hai rovinato tutta l’estetica! Ora tutti mi scrivono parlando di te!”

“Sei stata tu a escludermi. Ho solo trovato un’altra occasione per metterlo. Non ho invaso il tuo matrimonio, ma sei tu a continuare a scavarti la fossa.”

Non ha più risposto. Ma poi ho saputo.

Mi ha chiamata Chelsea, un’altra damigella:

“Ha fatto ricontrollare la lista degli invitati tre volte per vedere se c’era il tuo nome!”

“Cosa??”

“Pensava ti saresti presentata di nascosto, con quel vestito.”

“Stai scherzando!?”

“No. E quando ha visto che una di noi aveva messo like alla tua foto, è andata fuori di testa e l’ha accusata di farlo apposta!”

A quanto pare, tutto il weekend del matrimonio Gina l’ha passato a controllare i social, più che a godersi il suo giorno speciale.

Nel frattempo, io ricevevo solo messaggi carini:

“Hai evitato un disastro.”

“Eri splendida!”

“Sembravi uscita da una pubblicità di profumo.”

“Lei è solo arrabbiata perché tu hai brillato senza bisogno del suo matrimonio.”