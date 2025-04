La straziante storia della malattia e della prematura scomparsa di Avery Koonce

Presso la sua scuola superiore in Texas, Avery Koonce si era distinta come atleta, stabilendo record nei 100 e 200 metri piani.





Grazie alla sua passione per la corsa, aveva scelto di entrare a far parte della squadra femminile di atletica leggera dell’Accademia dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti.

Purtroppo, a soli 19 anni, Avery non potrà più provare la gioia e la libertà che tanto amava nel suo sport.

La sua improvvisa scomparsa ha gettato nello sconforto la famiglia, gli amici e l’intera comunità dell’Accademia dell’Aeronautica.

Il 4 settembre 2024, il personale d’emergenza fu chiamato nella stanza del dormitorio di Avery, matricola dell’Accademia situata a Colorado Springs.

I soccorritori trovarono Avery priva di vita. Nonostante ogni tentativo di rianimazione, per lei non ci fu nulla da fare. Non presentava segni evidenti di trauma, rendendo ancora più incomprensibile la sua morte improvvisa.

Secondo quanto riportato da CBS News, furono altri cadetti a trovarla incosciente nel proprio letto. Le autorità avviarono immediatamente un’indagine per offrire risposte ai familiari e agli amici in lutto.

La causa della morte

Durante l’autopsia effettuata dall’ufficio del coroner della contea di El Paso, emerse una verità dolorosa. Avery era deceduta a causa di complicazioni legate a una grave forma di polmonite.

Secondo quanto riportato dal New York Post, la causa specifica del decesso fu una sepsi da Paeniclostridium sordellii, complicata da una laringotracheobronchite da parainfluenza — una grave infezione batterica che si sviluppò in seguito a un’infezione virale ai polmoni.

Il Paeniclostridium sordellii è un batterio anaerobico raro, noto per causare sindromi simili allo shock tossico. L’infezione virale delle vie respiratorie inferiori aggravò ulteriormente la sua condizione.

Secondo People, Avery soffriva di una forte tosse nei giorni precedenti la sua morte.

Il patologo forense Dr. Michael Baden ha dichiarato a IBT che una diagnosi precoce avrebbe potuto permettere un trattamento antibiotico efficace, forse salvandole la vita.

La sepsi si sarebbe sviluppata approfittando del sistema immunitario indebolito dall’infezione virale.

Un dramma che ha sconvolto tutti

Il batterio fu rilevato nel polmone sinistro e nel sangue della giovane.

«In sostanza, è morta per una polmonite non trattata», ha spiegato il Dr. Baden, aggiungendo che la combinazione tra infezione virale e sepsi batterica probabilmente aveva provocato sintomi come tosse, febbre e difficoltà respiratorie.

Avery, purtroppo, non si era resa conto della gravità della sua condizione.

La notizia ha sconvolto tutti coloro che la conoscevano. Si era appena diplomata presso la Thrall High School in Texas e aveva da poco iniziato il suo primo anno all’Accademia dell’Aeronautica.

Era una studentessa brillante, impegnata in numerose attività: cheerleading, sollevamento pesi, banda musicale e corsa campestre. Era determinata, costante e dedita agli studi.

Aveva scelto di laurearsi in biologia con una specializzazione in chinesiologia, con l’obiettivo di diventare fisioterapista per piloti.

Un addio commosso

Circa 100 compagni di corso dell’Accademia si sono recati dal Colorado al Texas per partecipare alla cerimonia commemorativa presso il Tiger Stadium di Thrall.

«Abbiamo perso una compagna straordinaria», ha dichiarato il tenente generale Tony Bauernfeind, sovrintendente dell’Accademia, sottolineando il profondo impatto che Avery aveva avuto sul suo squadrone, sulla squadra sportiva e sull’intera classe, nonostante il breve tempo trascorso lì.

La famiglia di Avery, distrutta dal dolore, ha rilasciato un commovente messaggio attraverso l’Accademia:

«Nostra figlia, Cadetto Avery Koonce, era una luce incredibilmente luminosa in un mondo spezzato. Le nostre vite saranno per sempre più povere a causa della sua assenza.»

«Avery era amata da tantissime persone. Troviamo pace nel sapere che ora è tra le braccia del Padre Celeste, e che un giorno la rivedremo. Non era una persona perfetta, ma era una figlia perfetta. Il nostro unico obiettivo ora è prenderci cura dei suoi fratelli e imparare a vivere con la sua assenza. Siamo infinitamente grati per i 19 meravigliosi anni in cui abbiamo potuto chiamarla nostra. Le nostre preghiere vanno a tutti coloro che stanno affrontando l’enorme oscurità della sua perdita.»

Il suo ricordo

Avery aveva ricevuto numerosi riconoscimenti: atleta dell’anno nella corsa, premio alla leadership nel cross country, e miglior sollevatrice nella squadra femminile di powerlifting.

Il suo spirito determinato, la sua passione e la sua capacità di ispirare chiunque le fosse vicino continueranno a vivere nei cuori dei suoi familiari, dei suoi amici di Thrall e dei colleghi cadetti dell’Accademia.

Ricordiamo Avery Koonce per ciò che era: una giovane donna piena di sogni, talentuosa, generosa e pronta a servire. Il suo ricordo rimarrà indelebile.