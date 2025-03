La tensione tra Helena Prestes e Shaila Gatta continua al Grande Fratello, con accuse reciproche e battute pungenti riguardo alla relazione con Lorenzo

Mancano meno di due settimane alla conclusione di questa edizione del Grande Fratello, e la tensione tra le due protagoniste della Casa, Helena Prestes e Shaila Gatta, non sembra attenuarsi. Recentemente, le due concorrenti si sono scontrate nuovamente, dando vita a un acceso confronto caratterizzato da battute taglienti e accuse reciproche.





I rapporti tra Helena e Shaila non hanno mostrato segni di miglioramento, nemmeno dopo la rottura tra Shaila e Lorenzo. Infatti, Helena aveva precedentemente avuto un flirt con Lorenzo, il che ha contribuito a inasprire ulteriormente i conflitti tra le due. Questa situazione ha acceso anche i social media, creando due schieramenti distinti tra i sostenitori delle due concorrenti.

Durante una recente discussione in giardino, Helena ha iniziato a confrontarsi con Zeudi Di Palma riguardo a un aereo che portava un messaggio interpretato da Helena come un attacco personale. Questo scambio ha innescato un acceso dibattito che ha coinvolto anche Shaila e Chiara Cainelli, le quali hanno preso le parti di Zeudi. Tra scambi di accuse e vecchi rancori, il confronto ha raggiunto il culmine quando Helena ha lanciato una frecciata a Shaila: “Tu sei l’ultima che dovrebbe parlare, visto che hai costruito un’intera storia dietro un ragazzo e ora lo sfan***i!”.

Questa dichiarazione ha generato un grande clamore sui social, dove i fan di Helena hanno interpretato le parole come una rivelazione della strategia di Shaila. Secondo alcuni, la ballerina avrebbe deciso di chiudere con Lorenzo dopo aver compreso che la relazione non le avrebbe garantito un posto in finale, optando quindi per una strategia di vittimismo per cercare di conquistare uno degli ultimi posti disponibili nella competizione.

A sostenere questa teoria è intervenuta anche Stefania Orlando, recentemente eliminata dal reality. Stefania ha commentato la situazione, affermando: “Shaila prende le distanze da Lorenzo quando capisce che la coppia non la porta in finale. Ora prova a giocare la carta del vittimismo, sperando che il pubblico la premi. Dov’è finito l’amore che tanto difendeva?”

Nonostante le provocazioni, Shaila non è rimasta in silenzio e ha risposto a Helena, mettendo in discussione la sua coerenza nei rapporti con Zeudi. “Non sputi nel piatto dove hai mangiato, perché la lingua in bocca gliel’hai ficcata anche tu, Helena, eh!” ha dichiarato, accentuando ulteriormente le tensioni tra le due.

Questo scambio di battute ha inevitabilmente diviso il web, con fan schierati a favore di ciascuna delle due concorrenti. La rivalità tra Helena e Shaila continua a generare discussioni accese e si prevede che il conflitto proseguirà fino alla fine del reality.

La situazione all’interno della Casa del Grande Fratello evidenzia non solo le dinamiche relazionali tra i concorrenti, ma anche come le emozioni e le strategie possano influenzare il percorso di ciascuno. Mentre il pubblico assiste a questo dramma in tempo reale, le tensioni tra Helena e Shaila si fanno sempre più palpabili.