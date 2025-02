La vicenda di Nancy a C’è Posta per te: la figlia Rosa non accetta il suo atteggiamento dopo la scomparsa del padre

A C’è Posta per te, Nancy, una donna che ha perso il marito in giovane età, ha cercato di riconnettersi con la figlia Rosa, con cui i rapporti si sono deteriorati nel tempo. Dopo la morte del coniuge, Nancy ha intrapreso una nuova relazione con Enzo, il suo attuale compagno, ma questo cambiamento ha portato a una frattura profonda con Rosa, che accusa la madre di non averla supportata durante il lutto.





Rosa ha accettato l’invito a partecipare al programma, accompagnata dal marito Nunzio. All’inizio, Nancy ha sottolineato l’importanza della sua nuova relazione, affermando: “Rosita, ciao, ho voluto io Enzo qua accanto a me, da quattro anni è il mio compagno. Non hai voluto conoscerlo, è un uomo leale, è una scelta che io non rinnego. Questo non vuol dire che io non ti voglia bene.” La madre ha continuato, esprimendo il suo dolore per l’indifferenza della figlia: “Sono quattro anni che non mi saluti, che non mi cerchi più, che mi hai escluso. L’amore che ho avuto per tuo papà non c’entra niente con il mio comportamento di dopo. La tua indifferenza mi fa paura.”

Nancy ha rivolto un appello anche a Nunzio, implorandolo di aiutarla a ricucire i rapporti con Rosa: “Nunzio, mi rivolgo a te. Sei stato ben accetto in famiglia. Chiedo a te di intercedere con Rosita per aiutarci a fare pace. Non voglio darvi fastidio, ma nemmeno essere esclusa.”

Dopo aver ascoltato le parole della madre, Rosa ha chiesto chiarimenti a Maria De Filippi, la conduttrice del programma. Esprimendo la sua delusione, ha detto: “È stravolta la storia. Per me non è tanto sul fatto che lei si sia tolta il lutto. Io le dico subito che ho bisogno di te, lei mi ha detto: ‘Vieni a casa mia’. In quel mese non stavo bene.” Ha poi spiegato che la rottura è avvenuta dopo che, a una sua richiesta di aiuto, Nancy le ha risposto: “Non posso aiutarti io, vai da uno psicologo.” Da quel momento, i rapporti tra madre e figlia sono diventati insanabili.

Rosa ha continuato a raccontare che il comportamento della madre l’ha ferita profondamente: “Quello che è successo è avvenuto in un secondo tempo. Lei ha iniziato una serie di atteggiamenti che non mi stavano bene. Giravano voci brutte in paese. Quando sono tornata dalle vacanze, mi ha chiesto se mi fossi divertita e io le ho risposto di sì. Lei mi ha detto: ‘Io porto ancora il lutto’. In quel momento penso che lei volesse tirarmi indietro in un vortice.”

La figlia ha anche sottolineato che il distacco della madre l’ha portata a perdere la sua idea di famiglia: “Mi è morta l’idea che avevo di mamma. Penso che lei non ci pensi più a papà.” Maria De Filippi ha cercato di far ragionare Rosa, sottolineando che il pensiero di Nancy per il marito è comunque intatto. Tuttavia, Rosa ha mantenuto la sua posizione, affermando che se suo padre fosse stato vivo, avrebbe sicuramente risposto alle sue necessità.

La conduttrice ha provato a farle capire che aprire la busta sarebbe stato un passo verso la riconciliazione: “Sei già passata attraverso un lutto, attraverso un dolore. Non me ne procurerei un altro tanto per…” Ma Rosa ha replicato che aprire la busta significava iniziare un cammino di perdono, un processo che non si sentiva pronta ad affrontare. “Ho trovato il mio equilibrio. Lei non c’è stata quando avevo bisogno. Io volevo proprio la mamma e invece ho iniziato a vedermela da sola.”

