Lacrime nella casa del Grande Fratello, Helena si lascia andare e Mariavittoria con Jessica cercano di consolarla

Mancano pochi giorni alla finale del Grande Fratello, fissata per lunedì 31 marzo, e nella Casa più famosa d’Italia i concorrenti vivono momenti di grande pressione emotiva. Dopo mesi di convivenza, tra litigi, amicizie e prove, il clima si fa sempre più intenso. Tra i protagonisti di questa edizione, Helena Prestes, modella brasiliana e una delle finaliste più apprezzate dal pubblico, ha mostrato tutta la sua fragilità. Nelle ultime ore, infatti, è stata vista in lacrime, incapace di trattenere l’emozione, mentre veniva consolata dalle compagne Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi.





Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del reality condotto da Alfonso Signorini, il crollo emotivo di Helena sarebbe legato a due motivi principali: l’eliminazione del suo fidanzato, Javier Martinez, avvenuta a pochi passi dalla finale, e le tensioni accumulate negli ultimi giorni, in particolare con Zeudi Di Palma. Questi fattori hanno contribuito a rendere l’atmosfera nella Casa ancora più difficile da affrontare per la modella, che ha ceduto sotto il peso delle emozioni.

Il momento di maggiore fragilità è stato notato per primo da Mariavittoria Minghetti, che si è avvicinata ad Helena per confortarla. La concorrente l’ha abbracciata e le ha rivolto parole di incoraggiamento: “Manca davvero poco. Tra pochi giorni potrai riabbracciarlo e sarà tutto finito”. Nonostante l’abbraccio e il supporto delle compagne, Helena ha preferito non approfondire i motivi del suo turbamento, mantenendo un silenzio che ha lasciato intendere quanto fosse difficile per lei aprirsi in quel momento.

Fuori dalla Casa, il crollo emotivo di Helena non è passato inosservato, soprattutto agli occhi di Javier Martinez, eliminato recentemente dal programma. Il fidanzato della modella ha voluto farle arrivare un messaggio di sostegno attraverso i social, condividendo parole cariche di amore nelle sue storie Instagram. “Non ho parole… mi piange il cuore vederti così. Più passa il tempo e più mi accorgo di quanto tu sia straordinaria… è quasi finita amore, resisti e ti prometto che non verserai più una lacrima. Ti amo cavallina mia”, ha scritto Javier, suscitando una grande reazione tra i fan della coppia.

Il rapporto tra Helena e Javier, nato e cresciuto sotto i riflettori del Grande Fratello, ha conquistato il pubblico, che si è affezionato alla loro storia d’amore. Le immagini del pianto di Helena e il messaggio di Javier hanno rapidamente fatto il giro del web, raccogliendo commenti di sostegno e ammirazione per la coppia.

Intanto, nella Casa, le tensioni continuano a farsi sentire. Le incomprensioni con Zeudi Di Palma sembrano aver contribuito ulteriormente al malessere di Helena, che ha vissuto gli ultimi giorni con maggiore difficoltà. Tuttavia, il supporto delle compagne, in particolare di Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi, ha rappresentato un punto di forza per la modella, che si prepara ad affrontare il rush finale del programma.

Con la finale ormai alle porte, i concorrenti rimasti in gioco stanno vivendo un mix di emozioni contrastanti, tra la gioia di essere arrivati fino in fondo e il peso delle pressioni accumulate nel corso dei mesi. Per Helena, l’ultima settimana rappresenta una sfida sia fisica che emotiva, ma il sostegno ricevuto dentro e fuori dalla Casa sembra darle la forza necessaria per resistere fino alla fine.