Davide Devenuto, chi è il compagno di Serena Rossi





Nato nel 1972, Davide Devenuto si lancia nello studio del teatro a diciannove anni. Lui, che condivide la vita privata con Serena Rossi – anch'essa attrice – comincia sul palcoscenico. Ruoli piccoli lo attendono prima al cinema, poi in televisione. È grazie alla parte di Andrea Pergolesi che il pubblico comincia a riconoscerlo. La sua carriera prende forma lentamente, senza rumore.





Chi È Davide Devenuto

Il viso le resta incollato addosso per tanti anni, legato a doppio filo con Andrea Pergolesi, già menzionato prima. Chi la rende così riconoscibile? È tra i personaggi principali della serie tv Un Posto al Sole. Lavora con l’obiettivo, diffida dell’amore da principio, però col tempo cambia passo. Relazioni una dopo l’altra cominciano a prendere forma, più solide.

In tv ha preso parte a parecchie serie, con il tempo: Coliandro gli dà visibilità, poi entra in Ho sposato uno sbirro, dove si fa notare. Appare pure in 6 passi nel giallo, una fiction dal tono diverso. Anche Rex lo vede coinvolto, con un ruolo breve ma deciso. A fianco di Marco Giallini in Rocco Schiavone, aggiunge spessore al cast. In Rosy Abate compare tra i personaggi secondari, senza cercare luce diretta. Nel 2018 tenta Celebrity MasterChef, ci arriva dopo mesi di prove. Alla fine chiude terzo, non vince ma resta.

“Mi rendo conto ora che avevo un ritmo di vita insostenibile –ha svelato l’attore romanoal settimanaleF-, non riuscivo più ad apprezzare niente, perché dovevo fare tutto di corsa, la parte piacevole del lavoro si è esaurita. Rimangono la fatica, le frustrazioni, e un personaggio che ha raccontato tutto”.

L’amore Con Serena Rossi

Sul set di una fiction è nata non solo fama. Anche un legame importante, con Serena Rossi. L’incontro avviene tra le scene di una serie seguita da molti. Ma il loro tempo insieme parte soltanto nel 2008. Prima, lei era impegnata altrove. Aveva appena abbandonato Un Posto al Sole. Desiderava cambiare strada, provare altro.

Alcuni interrogativi all’inizio, tredici anni a dividerli, ma spetta a Serena muoversi per prima. Si avvicinano piano, decidono di vivere sotto lo stesso tetto – che però crolla dopo pochi mesi. Un anno senza vedersi trascorre lento. Poi, di nuovo fianco a fianco. Da quel momento niente più distacchi. Nell’autunno del 2016 arriva Diego, con i suoi occhi appena aperti sul mondo.

Il matrimonio mancato

Col passare del tempo, hanno parlato parecchio della loro storia insieme. Un giorno lui ha detto che vorrebbe un altro bambino: “Bisogna organizzarsi con il lavoro di lei, ma se non succede entro l’anno lascio perdere, ho già tanti capelli bianchi”, ha aggiunto ridendo. Fino a ora niente comunicazioni ufficiali, neppure una data per le nozze. A distanza di mesi tutto è rimasto com’era.

In quel mese freddo dell’anno precedente al 2021, mentre la telecamera scorreva su volti sorpresi, lui formulò la domanda davanti a milioni. Accettò lei, con voce ferma ma occhi lucidi. Per quanto intenso fosse stato il momento, confessò dopo giorni di riflessione interiore una strana pesantezza legata al completo bianco. Così niente data fissata, nessun invito spedito. A parlare fu soltanto chi avrebbe dovuto indossare il velo:

“Non c’è nulla di deciso sul matrimonio; anzi, ho lasciato perdere pure il pensiero di immaginarne uno.”. Va bene lo stesso, visto che tra me e Davide le cose funzionano. La nostra vita ci rende contenti, con un bambino bellissimo a completarla. In realtà non avrei neanche tutta questa disponibilità per pianificare una cerimonia. Chissà, forse in fondo ci sentiamo già sposati.



