Davide Devenuto, chi è il compagno di Serena Rossi

Emanuela B.
01/02/2026
Nato nel 1972, Davide Devenuto si lancia nello studio del teatro a diciannove anniLuiche condivide la vita privata con Serena Rossi – anch’essa attrice – comincia sul palcoscenico. Ruoli piccoli lo attendono prima al cinema, poi in televisioneÈ grazie alla parte di Andrea Pergolesi che il pubblico comincia a riconoscerloLa sua carriera prende forma lentamentesenza rumore.



Chi È Davide Devenuto

Il viso le resta incollato addosso per tanti annilegato a doppio filo con Andrea Pergolesi, già menzionato prima. Chi la rende così riconoscibile? È tra i personaggi principali della serie tv Un Posto al SoleLavora con l’obiettivodiffida dell’amore da principioperò col tempo cambia passoRelazioni una dopo l’altra cominciano a prendere formapiù solide.

In tv ha preso parte a parecchie seriecon il tempo: Coliandro gli  visibilitàpoi entra in Ho sposato uno sbirro, dove si fa notareAppare pure in 6 passi nel giallo, una fiction dal tono diversoAnche Rex lo vede coinvoltocon un ruolo breve ma decisoA fianco di Marco Giallini in Rocco Schiavone, aggiunge spessore al castIn Rosy Abate compare tra i personaggi secondarisenza cercare luce diretta. Nel 2018 tenta Celebrity MasterChefci arriva dopo mesi di prove. Alla fine chiude terzonon vince ma resta.

Mi rendo conto ora che avevo un ritmo di vita insostenibile –ha svelato l’attore romanoal settimanaleF-, non riuscivo più ad apprezzare nienteperché dovevo fare tutto di corsala parte piacevole del lavoro si è esauritaRimangono la faticale frustrazionie un personaggio che ha raccontato tutto”.

L’amore Con Serena Rossi

Sul set di una fiction è nata non solo famaAnche un legame importante, con Serena RossiL’incontro avviene tra le scene di una serie seguita da moltiMa il loro tempo insieme parte soltanto nel 2008Primalei era impegnata altroveAveva appena abbandonato Un Posto al SoleDesiderava cambiare stradaprovare altro.

Alcuni interrogativi all’iniziotredici anni a dividerli, ma spetta a Serena muoversi per primaSi avvicinano pianodecidono di vivere sotto lo stesso tetto – che però crolla dopo pochi mesiUn anno senza vedersi trascorre lentoPoi, di nuovo fianco a fiancoDa quel momento niente più distacchiNell’autunno del 2016 arriva Diegocon i suoi occhi appena aperti sul mondo.

Il matrimonio mancato

Col passare del tempohanno parlato parecchio della loro storia insiemeUn giorno lui ha detto che vorrebbe un altro bambino: “Bisogna organizzarsi con il lavoro di leima se non succede entro l’anno lascio perdereho già tanti capelli bianchi”, ha aggiunto ridendoFino a ora niente comunicazioni ufficialineppure una data per le nozzeA distanza di mesi tutto è rimasto com’era.

In quel mese freddo dell’anno precedente al 2021mentre la telecamera scorreva su volti sorpresi, lui formulò la domanda davanti a milioniAccettò leicon voce ferma ma occhi lucidiPer quanto intenso fosse stato il momentoconfessò dopo giorni di riflessione interiore una strana pesantezza legata al completo bianco. Così niente data fissata, nessun invito speditoA parlare fu soltanto chi avrebbe dovuto indossare il velo:

Non c’è nulla di deciso sul matrimonio; anziho lasciato perdere pure il pensiero di immaginarne uno.”. Va bene lo stessovisto che tra me e Davide le cose funzionanoLa nostra vita ci rende contenticon un bambino bellissimo a completarlaIn realtà non avrei neanche tutta questa disponibilità per pianificare una cerimoniaChissàforse in fondo ci sentiamo già sposati.



