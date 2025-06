Lacrime per Marco Mengoni mentre canta “Luce”, omaggio alla madre

Un momento di grande emozione ha segnato l’inizio del tour negli stadi di Marco Mengoni. Durante la data zero, tenutasi allo Stadio Comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro, il cantante si è lasciato travolgere dai sentimenti mentre eseguiva “Luce”, brano che ha dedicato alla madre Nadia, scomparsa nel settembre scorso. Il video del momento è stato condiviso sui social, suscitando una forte reazione da parte dei fan.





“Luce” è un pezzo che fa parte dell’album “Materia (Terra)”, pubblicato nel 2021, un progetto incentrato sulle radici e sulla famiglia, temi profondamente cari al cantautore. Per Mengoni, la famiglia rappresenta un pilastro fondamentale della sua vita e della sua crescita personale. Durante l’esibizione, il cantante si è emozionato particolarmente nel cantare i versi finali della canzone: “Tu per me sei luce / Proteggi questo cuore fragile / Anche in questa notte / Questa lunga notte senza fine / E rendimi felice / Illumina di sole l’anima”. Arrivato a questo punto, ha dovuto interrompersi, sopraffatto dalle lacrime.

Il pubblico presente ha accolto il momento con un lungo applauso e grida di supporto, dimostrando grande affetto nei confronti dell’artista. Dopo essersi ripreso, Mengoni ha condiviso con i fan il significato personale del brano, dichiarando: “Questa canzone era dedicata alla persona più importante della mia vita, la mia luce (…) lo sarà per sempre. Grazie mamma”.

La performance a Lignano Sabbiadoro ha rappresentato non solo un momento di intimità e connessione con il pubblico, ma anche una tappa importante per il tour che porterà il cantante in otto città italiane per un totale di 11 date. L’inizio ufficiale del tour è previsto per giovedì 26 giugno allo stadio Maradona di Napoli.

“Luce” è una delle canzoni più significative per Marco Mengoni, spesso capace di emozionarlo profondamente. Già in passato, durante la presentazione dell’album “Materia (Terra)” al Teatro Quirino di Roma, l’artista aveva parlato del legame con la sua famiglia e dell’importanza che essa riveste nella sua vita e nella sua musica. In quell’occasione, aveva spiegato: “C’è tanta famiglia in quest’album, parliamo di radici e una delle radici – anche più ingombranti alcune volte – è proprio la famiglia. Ho dedicato una canzone a mia mamma; nel primo video, ‘Cambia un uomo’, c’è mio padre, sono le persone che amo di più, quindi dovevano essere in questo momento della mia vita”.

Mengoni aveva anche sottolineato quanto i suoi genitori abbiano contribuito alla sua crescita personale e artistica: “Quando c’è una crescita mi viene istintivo pensare ai miei genitori, a quanto sono cresciuto, a tutto l’imprinting, tutti i valori e la stabilità che mi hanno dato, ma dall’altra parte anche la non stabilità, la libertà di scegliere che fare nella mia vita, perché non mi hanno mai ostacolato”.