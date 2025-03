L’addio speciale dei compagni: lo striscione per Aurora Bellini, la 19enne scomparsa in gita

Il dolore che circonda la scomparsa di Aurora Bellini, una studentessa di 19 anni originaria di Grosseto, è palpabile tra le persone che la conoscevano. Aurora era iscritta alla classe 4 del Cat presso l’istituto “Manetti Porciatti”. La tragedia è avvenuta mentre era in gita scolastica in traghetto, nel golfo di Napoli. Le indagini sono attualmente in fase di sviluppo, e si sta valutando l’ipotesi di un infarto fulminante, ma sarà necessaria un’autopsia per confermare questa teoria.





Al momento, è stato aperto un fascicolo investigativo, ma non ci sono indagati. La procura ha avviato l’inchiesta per omicidio colposo, finalizzata a raccogliere prove e elementi utili, tra cui il telefono cellulare e i farmaci di Aurora, attualmente sotto sequestro e a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Nella giornata di ieri, i compagni di classe di Aurora hanno voluto onorare la sua memoria con uno striscione affisso all’esterno della scuola. La scritta, semplice ma carica di significato, recitava “Brilla Auro”, realizzata in rosa e decorata con cuori blu e viola, i colori preferiti dalla giovane. Gli studenti del quarto anno del Cat, che avrebbero dovuto recarsi a Palermo per una gita incentrata sui temi della legalità, si sono trovati invece a vivere un incubo inaspettato.

In segno di rispetto per la studentessa scomparsa, ieri gli alunni dell’istituto hanno osservato un minuto di silenzio. La notizia della sua morte ha colpito profondamente non solo i suoi compagni, ma anche l’intera comunità di Grosseto. Fiori e mazzi di rose sono stati portati al bar frequentato da Aurora, mentre a Batignano, la sua città natale, la comunità si è unita nel lutto. Qui, i genitori e la sorella gemella Martina hanno deciso di annullare tutte le celebrazioni, comprese le feste di compleanno dei bambini, per l’intera settimana.

La tragedia ha scosso non solo la scuola, ma anche l’intera comunità, che si è mobilitata per esprimere il proprio cordoglio. I messaggi di solidarietà e affetto per Aurora si sono moltiplicati, testimoniando l’impatto che la giovane ha avuto sulle vite di chi la conosceva. Le indagini, purtroppo, non possono restituire la vita a Aurora, ma potrebbero chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

Il fatto che Aurora fosse in gita scolastica, un momento che avrebbe dovuto essere di gioia e apprendimento, rende la situazione ancora più angosciante. I suoi compagni di classe, che avrebbero dovuto condividere esperienze indimenticabili, si trovano ora a dover affrontare la perdita di una loro amica. Le autorità stanno lavorando per comprendere appieno cosa sia accaduto e per garantire che eventuali responsabilità vengano accertate.