L’affondo della compagna Moretti: “Utile idiota!”, ma in diretta arriva la replica che la ridimensiona all’istante





Negli studi televisivi di La7, durante la trasmissione “L’aria che tira”, si è verificato un acceso confronto tra l’onorevole Alessandra Moretti e la vicesegretaria della Lega, Silvia Sardone. Il conduttore, David Parenzo, aveva introdotto il dibattito ponendo al centro della discussione il delicato scenario internazionale, caratterizzato dalle continue provocazioni della Russia nei confronti dei paesi della NATO. Donald Trump, in merito, ha dichiarato che gli Stati Uniti sarebbero pronti a intervenire qualora Putin attaccasse la Polonia.





“Gli Stati membri, da soli, cosa potrebbero fare in questo scenario geopolitico? Significa ignorare la realtà – ha affermato l’onorevole Moretti – e fare la fine dell’utile idiota, come sta facendo Trump, che si sta facendo sbeffeggiare da Putin. Questa è la spiacevole realtà che dobbiamo affrontare”.

La vicesegretaria della Lega, Silvia Sardone, ha reagito con veemenza, accusando l’interlocutrice di aver utilizzato un linguaggio offensivo: “Trovo che definire Trump un utile idiota… poi parliamo tanto di linguaggio d’odio. Mi sembra proprio il clima adatto a livello internazionale. Se deve fare un monologo, la Moretti diventa la televisione del Partito Democratico. Posso parlare senza che la Moretti mi interrompa? Può sorridere come sa fare, questo lo può fare per tutto il mio intervento”.

L’aria che tira, rissa Moretti-Sardone: “Utile idiota”, “E poi parlate d’odio…” pic.twitter.com/iDwU1bksJd — DC News (@DNews10443) September 22, 2025



