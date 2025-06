L’amico più caro di Alvaro Vitali: ‘Vi spiego perché ha firmato le dimissioni in ospedale, nonostante i medici si opponevano’

Il migliore amico di Alvaro Vitali, Manolo, ha spiegato a Fanpage.it perché l’attore ha firmato le dimissioni in ospedale contro il parere dei medici. Manolo ricorda gli ultimi momenti di vita di Alvaro, dicendosi contento di aver soddisfatto le sue ultime volontà. Crede che Alvaro avesse capito che la sua fine fosse vicina.





Manolo, visibilmente commosso, ha partecipato al funerale di Alvaro Vitali. I due avevano un legame profondo, come racconta alle telecamere di Fanpage.

Manolo ricorda con commozione gli ultimi momenti di Alvaro.

Insieme avevano trascorso le ultime ore di vita dell’attore romano, prima che spirasse nella sua casa vicino Trastevere, dove viveva con la moglie Stefania Corona. Manolo, con la voce rotta dal pianto, racconta di aver esaudito gli ultimi desideri di Alvaro. Secondo l’amico, Alvaro aveva compreso che la sua fine fosse vicina e voleva prepararsi ad allontanarsi dalla vita terrena nel modo migliore possibile.

Il nostro era un rapporto come padre-figlio, ma con DNA diversi. Lui ha sostituito il mio papà il giorno in cui sono nati i miei figli ed è stato il loro padrino. Morale della favola: spesso la vita associa padri e figli con DNA diversi, e questo è stato un colpo basso. È stato uno degli ultimi regali che ci ha fatto a me e Stefania: mi è morto in braccio mentre guardava me e Stefania nella sua porta di casa. La cosa che mi dà sollievo è che aveva espresso il desiderio di andare a mangiare, voleva che gli aggiustassi i capelli, che lo sbarbassi, che lo vestissi. Non avevo capito che lo stavo preparando, perché penso che lui avesse capito. Per questo, di sua volontà, ha voluto firmare quel martedì: aveva capito tutto. Inconsciamente, ho fatto tutto quello che voleva, senza pensare e capire che lo stavo accompagnando per l’ultimo suo saluto.

Anche in chiesa, benché l’emozione fosse forte al punto da bloccare le parole, Manolo ha provato a salutare un’ultima volta l’attore. Ha lasciato che Sara, la figlia di Stefania Corona, parlasse anche per lui: “Non riesco ad aggiungere altro, sapete chi ero per Alvaro, mi avrà nominato tante volte”, ha dichiarato commosso.