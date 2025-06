Lara Orfei critica l’asta degli oggetti di sua madre Moira, organizzata dal fratello Stefano e poi annullata. La decisione ha scatenato tensioni familiari

Lara Orfei, figlia della celebre circense Moira Orfei, è intervenuta pubblicamente per esprimere il proprio dissenso riguardo l’asta degli oggetti appartenuti alla madre. L’iniziativa, promossa dal fratello Stefano Orfei e prevista a Roma, è stata successivamente annullata a seguito delle polemiche sollevate dalla stessa Lara. La donna ha definito la scelta irrispettosa nei confronti della memoria della madre, sottolineando che sarebbe stato più opportuno gestire la questione in ambito familiare.





Secondo quanto riportato, l’idea di Stefano Orfei era quella di organizzare un’asta all’interno di una mostra dedicata alla figura di Moira Orfei, con l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare un progetto di circo moderno privo di animali. Tuttavia, la decisione non ha trovato il consenso della sorella Lara, che ha preso pubblicamente le distanze dall’iniziativa. Questo ha dato avvio a un acceso confronto tra i due fratelli, ulteriormente complicato da una lettera aperta scritta da Brigitta Boccoli, moglie di Stefano. Nella missiva, Boccoli ha criticato Lara, affermando: “Hai scelto di restare in Veneto a fare la mamma, ma ora giudichi ciò che non hai mai voluto vivere”.

Durante un intervento in diretta al programma televisivo “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo, Lara Orfei ha ribadito la sua posizione: “Un personaggio come mia mamma non merita che le sue cose vengano messe all’asta. Avremmo potuto metterci d’accordo noi familiari. Avremmo potuto fare un museo itinerante”. La donna ha inoltre spiegato di aver evitato un confronto diretto con il fratello per non alimentare ulteriori tensioni: “Abbiamo un caratteraccio e non volevo litigare”.

Nel corso della trasmissione, Lara Orfei ha anche rivelato che, dopo la scomparsa dei genitori, il fratello Stefano avrebbe preso possesso di tutti gli oggetti appartenenti alla famiglia. A tal proposito, la conduttrice Caterina Balivo le ha chiesto perché non abbia mai reclamato una parte di quegli oggetti, ricevendo come risposta: “In questo momento, non me la sento di chiamarlo, perché sono molto offesa”.

La vicenda ha messo in luce profonde divergenze all’interno della famiglia Orfei, legate non solo alla gestione del patrimonio materiale lasciato da Moira, ma anche a differenti visioni sul modo di onorarne la memoria. Mentre Stefano Orfei sembra orientato verso iniziative pubbliche e progetti innovativi come il circo senza animali, Lara Orfei appare più incline a soluzioni che coinvolgano esclusivamente i familiari.

La figura di Moira Orfei, icona del circo italiano, continua a suscitare grande interesse e affetto da parte del pubblico. Tuttavia, questa disputa familiare rischia di gettare un’ombra sulla sua eredità artistica e personale. Nonostante l’annullamento dell’asta, il dibattito tra i fratelli resta aperto e non sembra destinato a risolversi nel breve periodo.