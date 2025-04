L’arcivescovo Delpini sul Papa defunto: “Non posso dire che tutti i milanesi lo abbiano amato”

Durante la celebrazione della messa del lunedì dell’Angelo nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Milano, Monsignor Delpini, arcivescovo del capoluogo lombardo, ha reso tributo a Papa Francesco a poche ore dalla sua morte. Il sacerdote ha sottolineato il legame speciale che il Papa ha sempre avuto con Milano, affermando: “Lui ha sempre voluto bene a Milano”. Tuttavia, ha anche notato che non tutti i milanesi possono aver ricambiato questo affetto, evidenziando che alcune posizioni del Papa, come quelle riguardanti i migranti e i poveri, potrebbero aver suscitato disagio in alcuni.





Monsignor Delpini ha ricordato con particolare affetto la visita di Papa Francesco a Milano del 25 marzo 2017, definendola una “memorabile giornata” che ha lasciato un segno profondo nella comunità. In quell’occasione, il Pontefice ha dimostrato il suo attaccamento alla città e alla sua gente. “Noi vogliamo ricordarlo con semplicità, con gratitudine e con affetto”, ha dichiarato l’arcivescovo, evidenziando l’attenzione che Papa Francesco ha sempre riservato a Milano. Ha aggiunto che, anche nei momenti di incontro personale, il Papa si è sempre mostrato affettuoso e incoraggiante.

Il messaggio di Monsignor Delpini si è concentrato sulla figura di Papa Francesco come amico e guida spirituale. “Con la sua presenza, vicino al Signore, continuerà a dire ‘pace’, a dire ‘aiutare i poveri’, a dire che siamo fratelli tutti”, ha affermato, esprimendo la speranza che il messaggio del Papa continui a vivere attraverso le azioni della comunità.

In segno di rispetto e commemorazione, Monsignor Delpini ha programmato una messa di suffragio per Papa Francesco, che si terrà domani alle 17:30 nel Duomo di Milano. Questo evento rappresenterà un’opportunità per i fedeli di unirsi in preghiera e riflessione, onorando la memoria del Pontefice e il suo impegno per la giustizia sociale e l’umanità.

La celebrazione della messa del lunedì dell’Angelo ha assunto un significato particolare in questo contesto, poiché i partecipanti si sono riuniti non solo per celebrare la Pasqua, ma anche per ricordare un leader spirituale che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri. Le parole di Monsignor Delpini hanno risuonato tra i presenti, richiamando l’importanza di continuare il lavoro iniziato da Papa Francesco e di mantenere viva la sua eredità.

La figura di Papa Francesco è stata caratterizzata da un forte impegno verso i più vulnerabili, e il suo messaggio di solidarietà ha toccato il cuore di molte persone. Monsignor Delpini ha messo in evidenza come il Pontefice abbia sempre cercato di portare avanti valori di amore e inclusione, anche quando queste posizioni hanno incontrato resistenze. “Alcune insistenze che lui ha avuto, come quella per i migranti o quella per i poveri, ho l’impressione che in qualcuno abbiano lasciato un po’ di disagio”, ha dichiarato, riflettendo su come il messaggio del Papa non sia stato sempre accolto senza riserve.