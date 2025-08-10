Lascia i cani al sole e parte per le vacanze: a Giugliano uno muore, l’altro si salva per miracolo





Una vicenda drammatica si è verificata a Giugliano, in provincia di Napoli, dove due cani sono stati lasciati incustoditi in un cortile sotto il sole cocente mentre la loro proprietaria era in vacanza. Uno degli animali non è sopravvissuto, mentre il secondo è stato salvato grazie all’intervento delle forze dell’ordine e delle Guardie Zoofile dell’OIPA.





Secondo quanto riportato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha seguito personalmente il caso, il cane deceduto era stato legato con una catena a una cyclette, senza alcuna protezione dal caldo estremo. Dopo due giorni di esposizione continua al sole, l’animale ha perso la vita. L’altro cane, anch’esso in condizioni critiche, è stato soccorso in tempo dagli agenti della Polizia Municipale e dalle Guardie Zoofile dell’OIPA.

La tragedia è stata documentata e denunciata da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, che si è recato sul posto per verificare la situazione. “Il colpo di calore nel cane è un’emergenza veterinaria seria che si verifica quando la temperatura corporea dell’animale sale troppo a causa del caldo e l’incapacità di dissipare il calore. È fondamentale riconoscerne i sintomi e intervenire tempestivamente per evitare conseguenze gravi, potenzialmente letali”, ha dichiarato Nando Cirella delle Guardie Zoofile dell’OIPA. Ha inoltre sottolineato l’importanza di garantire agli animali ripari adeguati, luoghi freschi e acqua in abbondanza.

La proprietaria dei cani, identificata dalle autorità, è stata denunciata per maltrattamento di animali. Tuttavia, secondo quanto riferito da Borrelli, la donna non sarebbe ancora tornata dalla sua vacanza. La vicenda ha suscitato grande indignazione tra gli abitanti della zona e sui social network, dove numerosi utenti hanno condannato l’episodio e chiesto misure più severe contro chi abbandona o maltratta gli animali.

Le Guardie Zoofile dell’OIPA hanno ribadito l’importanza di non lasciare gli animali domestici incustoditi durante le vacanze. “Purtroppo capita troppo spesso che proprietari di animali vanno in vacanza lasciando gli animali a casa. Questa cosa, se non gestita con figure addette a questo tipo di servizio, purtroppo può portare a gravi conseguenze”, ha aggiunto Cirella.

Il caso di Giugliano rappresenta un triste esempio di come la negligenza possa causare sofferenze evitabili agli animali domestici. Gli esperti sottolineano che il colpo di calore nei cani può manifestarsi con sintomi come respirazione accelerata, debolezza, vomito e perdita di coscienza. Intervenire tempestivamente è cruciale per salvare la vita dell’animale.

Le autorità locali stanno valutando ulteriori azioni legali nei confronti della donna responsabile della tragedia. Nel frattempo, il cane sopravvissuto è stato affidato alle cure veterinarie e sarà probabilmente trasferito in un ambiente più sicuro.

La vicenda ha riportato l’attenzione sull’importanza della sensibilizzazione riguardo alla cura degli animali domestici, soprattutto durante i periodi estivi caratterizzati da temperature elevate. Numerose associazioni animaliste hanno ribadito l’urgenza di adottare misure preventive per evitare episodi simili in futuro.



