Lascia la macchina al centro commerciale accanto a Orio al Serio: pioggia di multe al rientro





Eh, il proprietario di quella Mercedes nera? Praticamente una leggenda locale, ormai. Scommetto che sta ancora in spiaggia, beato lui, ma quando torna… sorpresa! La sua macchina, che si è fatta un bel mese di vacanza pure lei nel parcheggio dell’Oriocenter (quello attaccato all’aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, per capirci), adesso è la star dei social: foto ovunque, parabrezza sepolto sotto una montagna di multe e scritte artistiche sul cofano impolverato. C’è pure un “Buon rientro”, perché la gente ha il senso dell’umorismo.





Se pensava di fare il furbo e parcheggiare a scrocco, gli è andata decisamente male. Due conti al volo: ogni multa sono 29,40 euro se la paghi entro 5 giorni, sennò diventano 42. E non parliamo di una sola, eh, i vigili sono stati spietati: a luglio sparavano 200 multe al giorno lì dentro, e anche ad agosto non si sono risparmiati. Hanno tappezzato il parcheggio di cartelli di divieto, ma niente, i furbetti non demordono (finché non vedono il conto finale, almeno).

E la chicca? Non possono nemmeno portar via la Mercedes col carro attrezzi, perché lì la rimozione non è prevista. Quindi la macchina resta, bella piazzata, a fare da monito per tutti gli altri. Nessuno sa se il proprietario sia in vacanza lunga o se abbia proprio abbandonato la macchina (che, a giudicare dalla polvere, sarebbe pure plausibile). Il Comune comunque dice che non risulta rubata, quindi niente scuse.

Morale: vuoi risparmiare sul parcheggio dell’aeroporto? Certi colpi, a volte, li paghi cari. Letteralmente.



