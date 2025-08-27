​​


Lascia la macchina al centro commerciale accanto a Orio al Serio: pioggia di multe al rientro

Emanuela B.
27/08/2025
Eh, il proprietario di quella Mercedes nera? Praticamente una leggenda locale, ormai. Scommetto che sta ancora in spiaggia, beato lui, ma quando torna… sorpresa! La sua macchina, che si è fatta un bel mese di vacanza pure lei nel parcheggio dell’Oriocenter (quello attaccato all’aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, per capirci), adesso è la star dei social: foto ovunque, parabrezza sepolto sotto una montagna di multe e scritte artistiche sul cofano impolverato. C’è pure un “Buon rientro”, perché la gente ha il senso dell’umorismo.



Se pensava di fare il furbo e parcheggiare a scrocco, gli è andata decisamente male. Due conti al volo: ogni multa sono 29,40 euro se la paghi entro 5 giorni, sennò diventano 42. E non parliamo di una sola, eh, i vigili sono stati spietati: a luglio sparavano 200 multe al giorno lì dentro, e anche ad agosto non si sono risparmiati. Hanno tappezzato il parcheggio di cartelli di divieto, ma niente, i furbetti non demordono (finché non vedono il conto finale, almeno).

E la chicca? Non possono nemmeno portar via la Mercedes col carro attrezzi, perché lì la rimozione non è prevista. Quindi la macchina resta, bella piazzata, a fare da monito per tutti gli altri. Nessuno sa se il proprietario sia in vacanza lunga o se abbia proprio abbandonato la macchina (che, a giudicare dalla polvere, sarebbe pure plausibile). Il Comune comunque dice che non risulta rubata, quindi niente scuse.

Morale: vuoi risparmiare sul parcheggio dell’aeroporto? Certi colpi, a volte, li paghi cari. Letteralmente.



