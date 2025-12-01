L’assalto al Mercatino di Natale: le risorse tra fumogeni e bombe carta contro le nostre tradizioni





Un gruppo di individui di fede musulmana, presumibilmente immigrati islamici, ha interrotto la serata inaugurale dei mercatini di Natale a Bruxelles, sventolando bandiere palestinesi, lanciando fumogeni e causando disagio alle famiglie presenti. L’incidente è avvenuto venerdì 28 novembre, in occasione dell’inaugurazione della 24esima edizione di Winter Wonders (Plaisirs d’Hiver), rinomata rassegna di eventi ed esposizioni dedicate alle festività natalizie. Il video che documenta l’irruzione di questi individui durante l’evento è stato diffuso sui social media e ha rapidamente raggiunto una vasta audience.





Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo, ha espresso sconcerto e preoccupazione, dichiarando: “L’inaugurazione del mercatino di Natale a Bruxelles è stata interrotta da un gruppo di individui che manifestano ostilità verso la nostra civiltà, le nostre radici e le nostre tradizioni. Le conseguenze dell’immigrazione incontrollata, tanto sostenuta dalla sinistra, sono evidenti. L’Europa ha l’obbligo di intervenire”.

In questo contesto, la decisione di realizzare presepi “inclusivi” per evitare di urtare la sensibilità degli individui di fede islamica non contribuisce a migliorare la situazione. Una di queste installazioni, realizzata a Bruxelles, ha addirittura oscurato i volti della Sacra Famiglia.

Il parlamentare conservatore belga George Buchez ha espresso il suo disappunto su X, affermando: “È deplorevole quando una società nega i propri valori. Questo presepe è evidentemente un’assurdità e un’offesa alle nostre tradizioni”. Ha quindi richiesto la sua immediata sostituzione.

“È inaccettabile assistere al continuo deterioramento delle nostre tradizioni in nome dell’inclusività. Una società inclusiva è una società che unisce le persone, e il Natale rappresenta la celebrazione per eccellenza dell’unità. Questi personaggi senza volto ricordano più gli zombie che si possono incontrare nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie di Bruxelles che un asilo nido. Restituiteci il nostro presepe e il nostro mercatino di Natale!”, ha concluso.

🚨 🇧🇪 ALERTE INFO : Dans une scène terrifiante, des ISLAMISTES MUSULMANS ont pris d’assaut la soirée d’ouverture du marché de Noël à Bruxelles, agitant des drapeaux palestiniens, lançant des fumigènes et effrayant les familles. Le message est clair ici PAS DE NOËL. pic.twitter.com/3qq4MeHKqh — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) November 30, 2025



