Latina, 21enne sequestrata e violentata dall’ex per tutta la notte: arrestato, è ai domiciliari





Un grave episodio di violenza è avvenuto nella serata di sabato 27 settembre a Latina, dove una giovane di ventun anni è stata massacrata di botte, torturata e abusata sessualmente dal suo ex compagno. Il presunto aggressore, con precedenti penali, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato la domenica mattina e attualmente si trova agli arresti domiciliari. La Procura della Repubblica di Latina ha avviato un’inchiesta per far luce su quanto accaduto.





Secondo le informazioni riportate da Latina Oggi, la vittima e il suo ex compagno avevano avuto una relazione, ma questa era giunta al termine. Nel fine settimana, i due si sono incontrati casualmente in un locale del centro di Latina. Da quel momento, la situazione è rapidamente degenerata. L’ex compagno si sarebbe avvicinato alla giovane e, con la forza, l’avrebbe costretta a seguirlo fino alla sua abitazione, colpendola già durante il tragitto.

Una volta giunti a casa, la violenza è diventata inarrestabile. La ventunenne è stata picchiata e sottoposta a torture, mentre l’ex compagno ha abusato sessualmente di lei. Le motivazioni dietro questo atto brutale sembrerebbero risiedere in un desiderio di vendetta, presumibilmente dovuto alla rottura della loro relazione. Durante l’aggressione, l’uomo avrebbe anche minacciato la ragazza puntandole un coltello contro, avvertendola di non denunciare l’accaduto.

Dopo aver subito ore di violenza, l’ex compagno ha portato la giovane all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, sostenendo che dovesse giustificare la sua presenza a causa di una lite con un’amica. Tuttavia, i medici, esaminando i segni e i traumi sul corpo della ragazza, hanno immediatamente compreso la gravità della situazione. La giovane è stata quindi soccorsa con il codice previsto per le vittime di violenza.

In conformità con le procedure standard, l’ospedale ha allertato le forze dell’ordine, avviando un intervento tempestivo. Dopo le necessarie cure, la ventunenne ha ricevuto una prognosi di quarantagiorni a causa delle percosse subite. Gli agenti della Polizia di Stato, in particolare la Squadra Volante della Questura di Latina, hanno avviato un’indagine approfondita, ascoltando la testimonianza della giovane e procedendo rapidamente all’arresto del sospetto.

Il ventunenne è stato fermato e ora dovrà rispondere delle accuse di violenza, tortura e abuso sessuale. La comunità di Latina è scossa da questo episodio, che mette in evidenza la necessità di affrontare con urgenza il tema della violenza di genere e la protezione delle vittime. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e si sono attivate per fornire supporto alla giovane, che ha dimostrato grande coraggio nel denunciare l’accaduto.



