L’attore Malcolm-Jamal Warner, noto per il ruolo di Theo ne I Robinson, è morto per annegamento in Costa Rica. Un altro uomo coinvolto è in condizioni critiche

L’attore Malcolm-Jamal Warner, celebre per il suo ruolo nella serie televisiva “I Robinson”, è deceduto per annegamento mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia in Costa Rica. Il tragico evento si è verificato presso il resort Playa Grande, situato a Cahuita, nella provincia di Limón, intorno alle 14:10 di domenica. Secondo quanto riportato dalle autorità locali e dai soccorritori, un altro uomo, il cui nome non è stato reso pubblico, è stato coinvolto nell’incidente ed è attualmente ricoverato in condizioni critiche.





La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dalla Croce Rossa Costaricana, che ha ricevuto una segnalazione di emergenza relativa a due uomini trascinati dalla corrente mentre si trovavano in acqua. Nonostante gli sforzi dei passanti per riportarli a riva e l’intervento immediato dei soccorritori, Malcolm-Jamal Warner è stato dichiarato morto sul posto. Gli operatori sanitari hanno tentato di rianimarlo per oltre venti minuti, ma ogni tentativo è risultato vano. L’attore, che aveva 54 anni, è stato ufficialmente dichiarato deceduto per “asfissia da immersione”.

Secondo le informazioni condivise da una fonte vicina alla famiglia, Warner era in viaggio con la moglie e la figlia. Tuttavia, l’identità dei suoi familiari non è stata resa pubblica, rispettando la volontà dell’attore di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Negli anni, Warner aveva scelto di proteggere la sua privacy, limitando l’accesso alle informazioni personali.

Il personaggio di Theo nella serie “I Robinson”, interpretato da Malcolm-Jamal Warner, era stato ispirato a Ennis Cosby, figlio del celebre attore Bill Cosby, assassinato nel 1997. La morte di Warner ha suscitato un forte impatto emotivo su Cosby, che ha dichiarato attraverso il suo portavoce Andrew Wyatt: “Il dolore per la morte di Malcolm mi ha ricordato la stessa chiamata che ho ricevuto quando è morto mio figlio”. Questo legame tra i due attori aggiunge una dimensione personale alla tragedia, evidenziando quanto la perdita di Warner abbia colpito profondamente chi lo conosceva.

La Croce Rossa Costaricana ha fornito ulteriori dettagli sull’incidente, spiegando che la vittima era stata trascinata via da una corrente marina mentre si trovava in acqua. I passanti presenti sulla scena hanno tentato di soccorrerlo e di riportarlo a riva, dove i paramedici hanno cercato di rianimarlo. Nonostante gli sforzi degli astanti e dei soccorritori sul posto, l’attore è stato dichiarato privo di vita. L’altro uomo coinvolto nell’incidente è stato trasportato d’urgenza in una clinica locale a Limón, dove rimane sotto osservazione medica.

Malcolm-Jamal Warner era noto al pubblico internazionale per i suoi ruoli in diverse serie televisive di successo, tra cui “The Cosby Show”, “Malcolm & Eddie” e “The Resident”. La sua carriera artistica si estendeva anche al teatro e alla musica, settori nei quali aveva dimostrato una grande versatilità e talento. La notizia della sua morte ha lasciato sgomenti i fan e i colleghi del mondo dello spettacolo, che lo ricordano come un interprete carismatico e un professionista appassionato.

L’incidente che ha portato alla morte di Warner solleva ancora una volta l’importanza della sicurezza in mare e della consapevolezza dei rischi legati alle correnti oceaniche. Le autorità locali hanno ribadito la necessità di seguire le indicazioni fornite dai bagnini e di evitare aree pericolose, soprattutto in presenza di condizioni meteorologiche avverse.

La tragedia di Malcolm-Jamal Warner rappresenta una perdita significativa per il mondo dello spettacolo e per tutti coloro che lo hanno ammirato nel corso della sua carriera. La sua interpretazione di Theo ne “I Robinson” ha lasciato un segno indelebile nella cultura televisiva e continuerà a essere ricordata come uno dei suoi ruoli più iconici.