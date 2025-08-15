Francesco Paolantoni sfila in pelliccia sul lungomare di Napoli: promessa mantenuta per lo scudetto





A Ferragosto, sotto il sole cocente di Napoli, Francesco Paolantoni ha dato vita a una scena singolare e memorabile. L’attore, noto per il suo spirito ironico e la sua capacità di coinvolgere il pubblico, ha mantenuto un impegno preso pubblicamente: sfilare sul Lungomare Caracciolo indossando una pelliccia, come segno di celebrazione per il quarto scudetto conquistato dal Napoli. Questo evento, che ha attirato l’attenzione di cittadini e turisti, è stato accompagnato da una serie di foto e video condivisi sui social.





La promessa era stata fatta durante una puntata della trasmissione televisiva “Che tempo che fa”, condotta da Fabio Fazio, dove Paolantoni è ospite fisso al tavolo. L’attore aveva dichiarato che, in caso di vittoria del campionato da parte del Napoli, avrebbe pagato pegno sfilando in pelliccia il 15 agosto. Una promessa insolita, ma coerente con il suo stile ironico e provocatorio. Prima dell’evento, l’attore aveva scherzosamente commentato sui social: “Ma perché uno fa queste promesse? Però una volta che si promette che si fa? Bisogna mantenerle.”

Il quarto scudetto del Napoli, arrivato due anni dopo quello vinto con Luciano Spalletti alla guida della squadra, è stato un momento di grande gioia per la città partenopea. Questo successo sportivo ha riportato entusiasmo e orgoglio tra i tifosi, e Paolantoni ha voluto celebrare a modo suo, tornando simbolicamente sul Lungomare Caracciolo, già teatro di un’altra sua performance memorabile. Infatti, nel maggio del 2023, l’attore aveva sfilato completamente nudo nello stesso luogo, coprendo le parti intime con un pentolone di pasta e fagioli.

La scelta della pelliccia per questa occasione non è stata casuale. L’abito, decisamente fuori luogo per il caldo estivo di Ferragosto, ha sottolineato l’ironia della situazione e l’impegno dell’attore nel rispettare la promessa fatta. Inizialmente, Paolantoni aveva pensato di sfilare al Vomero, precisamente in via Scarlatti, ma alla fine ha deciso di tornare sul Lungomare Caracciolo, una delle zone più rappresentative e turistiche della città.

L’evento ha ricevuto grande attenzione sui social media, dove molti utenti hanno condiviso immagini e video dell’attore durante la sua sfilata. Tra i commenti spicca quello di Fabio Fazio, che ha scritto: “Grande Francesco! Un uomo tutto di un pezzo… a meno che non si sciolga… Sei il nostro orgoglio!” Anche l’account ufficiale della trasmissione ha rilanciato l’iniziativa con entusiasmo: “Merita il pubblico delle grandi occasioni!”

La performance di Paolantoni si è trasformata in un momento di leggerezza e divertimento per la città di Napoli, già in festa per il successo sportivo. Nonostante le temperature elevate, l’attore ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di intrattenere e sorprendere il pubblico con gesti originali e fuori dagli schemi.

Il legame tra Francesco Paolantoni e la sua città è evidente in ogni sua iniziativa. L’attore non perde occasione per celebrare le tradizioni e i successi di Napoli, spesso utilizzando l’ironia come strumento per coinvolgere e far sorridere i suoi concittadini. La sfilata in pelliccia rappresenta solo l’ultimo esempio di questo rapporto speciale.



