L’autopsia su Martina Carbonaro rivela che la giovane non è morta subito dopo l’aggressione. Oggi si svolgeranno i funerali ad Afragola

L’orribile caso di Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni di Afragola, in provincia di Napoli, ha scosso profondamente la comunità locale e non solo. La giovane è stata vittima di un femminicidio, uccisa dal fidanzato Alessio Tucci, di quasi 19 anni. L’autopsia, eseguita di recente, ha rivelato dettagli inquietanti sulla dinamica dell’omicidio, confermando che Martina non è morta immediatamente, ma ha sofferto a lungo dopo l’aggressione.





L’esame autoptico, condotto il 3 giugno presso l’ospedale “San Giuliano” di Giugliano in Campania, ha evidenziato la presenza di quattro ferite significative sul cranio della vittima, sia nella parte frontale che in quella posteriore. Inoltre, è stata riscontrata una frattura cranica estesa accompagnata da emorragia. Questi risultati non solo confermano la brutalità dell’aggressione, ma costituiscono anche un’aggravante per Tucci, che ha confessato il crimine. L’analisi è stata effettuata dalla dottoressa Raffaella Salvarezza, perito nominato dalla Procura di Napoli Nord, e ha visto la presenza di consulenti di parte, tra cui l’avvocato Sergio Pisani per la famiglia di Martina e il legale Mario Mangazzo per la famiglia di Tucci.

Le domande che ora affliggono la comunità sono molteplici e inquietanti. Martina era ancora viva quando è stata abbandonata sotto i rifiuti? Se fossero stati chiamati i soccorsi in tempo, avrebbe potuto salvarsi? Quanti colpi sono stati inferti da Tucci e quali sono stati fatali? Queste domande, sebbene dolorose, sono necessarie per il proseguimento del procedimento penale. Tucci è accusato di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. A causa della gravità del crimine, è stato trasferito da un carcere a Napoli a una struttura più sicura, per proteggerlo da possibili aggressioni da parte di altri detenuti. La sua famiglia ha già ricevuto minacce da parte di persone esterne al carcere.

Concluse le indagini sul corpo di Martina, la salma sarà dissequestrata e preparata per i funerali, che si svolgeranno oggi, 4 giugno, alle ore 15, presso la Basilica di Sant’Antonio ad Afragola. Il cardinale e arcivescovo metropolita di Napoli, don Mimmo Battaglia, è atteso per concelebrare la cerimonia. Il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, ha annunciato che sarà lutto cittadino in segno di rispetto per la giovane vittima e la sua famiglia.

Il caso di Martina Carbonaro ha sollevato un acceso dibattito sulle questioni di violenza di genere e femminicidio, evidenziando la necessità di un intervento sociale e culturale per combattere queste atrocità. La comunità si stringe attorno alla famiglia di Martina, mentre ci si interroga su come prevenire simili tragedie in futuro. La vicenda ha messo in luce non solo la brutalità dell’atto, ma anche la vulnerabilità delle giovani donne in relazioni potenzialmente pericolose.

Le autorità locali e nazionali sono chiamate a riflettere sull’importanza di educare alla non violenza e al rispetto reciproco, affinché episodi come quello di Martina non si ripetano più. La sua storia è un triste promemoria della realtà che molte donne affrontano ogni giorno, e sottolinea l’urgenza di un cambiamento profondo nella società.