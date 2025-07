L’avvocato di Raoul Bova chiarisce la separazione da Rocio Morales e respinge le accuse di Fabrizio Corona, parlando di fango mediatico e tutela dei figli

Da giorni, il nome di Raoul Bova è al centro di un acceso dibattito, alimentato dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona durante la trasmissione “Falsissimo”. Corona ha accusato l’attore di aver tradito la sua compagna, Rocio Munoz Morales, con una giovane modella milanese, Martina Ceretti, portando a sostegno della sua tesi presunti messaggi audio e chat. Tuttavia, l’avvocato di Bova, David Leggi, è intervenuto per chiarire la situazione attraverso una nota stampa, spiegando dettagli importanti sulla vita privata dell’attore e contestando le accuse mosse contro di lui.





Nella nota diffusa dall’avvocato, viene precisato che Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono separati da tempo, pur non essendo mai stati sposati. “In qualità di legale di Raoul Bova, alla luce delle notizie apparse in questi ultimi giorni, ho il dovere di precisare che: – Raoul e Rocio, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento e nella cura delle due figlie”, si legge nella dichiarazione. L’avvocato sottolinea inoltre che la separazione è una realtà nota e consolidata, anche se non ancora formalizzata legalmente: “Siamo in attesa di indicazioni della signora Morales per poter formalizzare, anche in tribunale, una realtà già nota e indiscutibile”.

Le accuse mosse da Corona riguardano presunti tradimenti da parte di Bova, che avrebbero coinvolto la modella Martina Ceretti, conosciuta su Instagram con il nome “marticeretti”. Corona sostiene che la relazione tra i due sarebbe durata circa due anni e mezzo e avrebbe avuto inizio con conversazioni via social prima del loro primo incontro all’Hotel Principe di Savoia a Milano. Durante la puntata di “Falsissimo Island parte 1”, sono stati presentati messaggi audio e chat che, secondo Corona, proverebbero il legame tra i due.

L’avvocato David Leggi, però, ha respinto con fermezza queste dichiarazioni e ha annunciato che sono in corso accertamenti legali sul materiale diffuso online. “In ordine al materiale illecito diffuso sul web su presunte affermazioni e frequentazioni del mio assistito, sono in corso accertamenti da parte della Magistratura penale, che indaga sui diversi reati ipotizzabili a carico delle varie persone coinvolte”, ha dichiarato. Inoltre, ha criticato duramente chi ha diffuso tali informazioni, sottolineando il danno arrecato alla famiglia dell’attore: “Il credere a coloro che, senza avere la certezza del vero e per meri fini di lucro, non esitano a travolgere l’esistenza altrui, dimentica il rispetto dovuto ai 4 figli, totalmente trascurati da chiunque abbia la responsabilità di aver voluto spargere questo fango mediatico”.

Le parole dell’avvocato sono state accompagnate dalle dichiarazioni della stessa Martina Ceretti, che ha preso le distanze dalle affermazioni di Corona. La modella ha affermato: “Descritta da Corona come una donna che non sono”, lasciando intendere che la versione dei fatti presentata durante la trasmissione non corrisponderebbe alla realtà.

La vicenda continua a suscitare grande attenzione mediatica, con opinioni contrastanti che si moltiplicano sui social. Tuttavia, l’intervento dell’avvocato sembra mirare a riportare ordine e chiarezza in una situazione complessa e delicata. La separazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, così come le presunte relazioni extraconiugali dell’attore, rimangono al centro del dibattito pubblico. Nel frattempo, si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini legali avviate per verificare la veridicità delle accuse e il ruolo delle persone coinvolte nella diffusione del materiale incriminato.

La questione solleva anche interrogativi più ampi sul rispetto della privacy delle figure pubbliche e sull’impatto delle speculazioni mediatiche sulle famiglie coinvolte. Mentre gli avvocati lavorano per tutelare gli interessi dei propri assistiti, il pubblico osserva con attenzione l’evolversi della situazione.