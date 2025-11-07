Le attiviste Greta e Albanese annunciano una mobilitazione comune contro le politiche di Meloni





Un nuovo duo, caratterizzato da un approccio tragicomico, si affaccia sulla scena politica italiana, opponendosi al governo Meloni e alla manovra economica, definita “di guerra”. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, sarà presente a Genova il 28 novembre per partecipare, insieme all’attivista svedese Greta Thunberg, allo sciopero generale proclamato dai sindacati di base in protesta contro la legge di bilancio del governo Meloni.





“Parteciperemo insieme alla manifestazione in piazza contro la finanziaria di guerra del Governo e per porre fine alla corsa al riarmo: per fermare le guerre e il genocidio in Palestina, è necessario iniziare da questo punto”, afferma il sindacato.

Albanese e Thunberg intraprendono un percorso di impegno politico attivo.

Francesca Albanese ha annunciato il suo ritorno in Italia per partecipare a manifestazioni nazionali, come comunicato in un video pubblicato sulla pagina Facebook dell’Unione Sindacale di Base. I portuali del Calp di Genova, affiliati al sindacato USB, parteciperanno anch’essi agli eventi. Il 30 agosto scorso, i portuali genovesi avevano lanciato una mobilitazione nazionale a sostegno della Global Sumud Flotilla durante una manifestazione di rilievo tenutasi nel capoluogo ligure. Dopo lo sciopero generale del 28 novembre, Francesca Albanese e Greta Thunberg parteciperanno alla manifestazione nazionale prevista per il 29 novembre a Roma, con l’obiettivo di contrastare la corsa al riarmo, le guerre e il genocidio in Palestina, come riportato in una nota dell’USB.

La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati ha espresso la propria soddisfazione per il ritorno in Italia il 28 e il 29 novembre, al fine di unirsi allo sciopero generale indetto dai portuali, dai sindacati che li sostengono e dalla Flotilla. Albanese ha sottolineato l’importanza della coesione e dell’unità nella lotta per un mondo più equo, evidenziando l’intersezionalità delle lotte in Palestina, Sudan, Congo, Italia ed Europa. Ha invitato tutti a riflettere sulla debolezza e l’isolamento percepiti all’interno del sistema attuale, invitando i partecipanti a incontrarsi a Genova il 28 novembre e a Roma il 29, sottolineando come la solidarietà possa rendere le notti più brevi e meno buie.

There are still true leaders in the world Greta Thunberg and Francesca Albanese are the best of them Oppose the genocide

Oppose the architects of imperialism [🇺🇸, 🇬🇧 & 🇮🇱]

Oppose oppression Stand with Francesca & Greta

Stand for a Free Palestine 🇵🇸pic.twitter.com/Fu95hrPlxD — Howard Beckett (@BeckettUnite) October 6, 2025



