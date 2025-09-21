Le azzurre vincono ancora la BJK Cup: l’Italia è campione del mondo





L’Italia femminile di tennis ha trionfato nella Billie Jean King Cup, confermandosi campione del mondo per la seconda volta consecutiva. La finale, disputata a Shenzhen in Cina, ha visto le azzurre prevalere sugli Stati Uniti con un punteggio di 2-0, grazie alle vittorie decisive di Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Questo successo rappresenta il sesto trofeo per l’Italia in otto finali disputate, un traguardo che sottolinea la forza e la competitività della squadra capitanata da Tathiana Garbin.





La prima partita ha visto Cocciaretto affrontare Coco Gauff, una delle giovani stelle del tennis statunitense. Nonostante la pressione, Cocciaretto ha mostrato grande determinazione e abilità, conquistando il match con un punteggio di 6-4, 6-3. La vittoria di Cocciaretto ha dato all’Italia un vantaggio cruciale, che ha poi spianato la strada per il secondo incontro.

La partita decisiva è stata disputata da Jasmine Paolini contro Jessica Pegula. Quest’ultima, attualmente tra le migliori tenniste del mondo, ha rappresentato un ostacolo significativo. Tuttavia, Paolini ha dimostrato una grande resilienza e ha giocato con una concentrazione eccezionale, chiudendo il match con un punteggio di 7-5, 6-3. Con questa vittoria, l’Italia ha potuto festeggiare il titolo senza la necessità di un incontro di doppio, un risultato che testimonia il livello di preparazione e la coesione della squadra.

