Le lacrime del fratello di Emilio Fede: “Era un grande giornalista”





È previsto per questo pomeriggio l’addio a Emilio Fede, storico volto del giornalismo televisivo italiano, scomparso a 94 anni presso la Residenza San Felice di Segrate. Le esequie si svolgeranno nella Chiesa di Dio, sempre a Segrate, alle ore 16. Alla cerimonia parteciperanno i familiari, comprese le due figlie, oltre a numerosi amici e colleghi che hanno condiviso con lui esperienze professionali e personali.





Nelle ore precedenti al decesso, le condizioni di salute del giornalista erano peggiorate sensibilmente, fino al triste annuncio della morte. La notizia ha suscitato grande commozione nel mondo della comunicazione e tra chi lo ha conosciuto da vicino, alimentando messaggi di cordoglio e ricordi legati alla sua lunga carriera.

Il fratello di Emilio Fede, visibilmente emozionato, ha voluto esprimere pubblicamente il proprio dolore attraverso parole cariche di affetto e stima. Ai microfoni di Fanpage.it ha dichiarato: “Era un grande giornalista che ha lasciato ottimi ricordi specialmente tra i suoi collaboratori. Lui sapeva insegnare il mestiere del giornalista. Quello era il suo mestiere, quello che avrebbe dovuto fare, spiegare il mestiere del giornalista. Non è un mestiere facile, è dei più difficili che esistono, un mestiere che purtroppo oggi è inflazionato”. Un ricordo che restituisce l’immagine di un professionista capace di trasmettere passione e competenze alle nuove generazioni.

La figura di Emilio Fede ha rappresentato per decenni un punto di riferimento nell’informazione televisiva italiana, sebbene non priva di controversie. La sua carriera si è intrecciata con la storia della televisione commerciale, contribuendo a ridefinire i linguaggi della comunicazione e lasciando un segno profondo nel modo di raccontare la politica e l’attualità al grande pubblico. Un’eredità che, come sottolineano gli esperti di media, rimane complessa: da un lato la professionalità e l’innovazione, dall’altro le critiche per alcune posizioni e scelte editoriali che hanno alimentato discussioni e divisioni.

Per anni direttore del TG4, Fede ha incarnato uno stile inconfondibile, spesso al centro del dibattito pubblico e mediatico. Il suo nome è stato associato a momenti cruciali dell’informazione italiana, ma anche a polemiche che hanno accompagnato la sua carriera fino agli ultimi anni. Nonostante ciò, la sua influenza nel mondo del giornalismo resta indiscutibile, come dimostrano i numerosi messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore.

Il funerale di oggi rappresenta non solo un momento di raccoglimento per i familiari, ma anche un’occasione per il mondo dell’informazione di ricordare uno dei protagonisti più discussi e significativi della televisione italiana. Colleghi, amici e personalità del giornalismo hanno già confermato la loro presenza alla cerimonia, che si annuncia come un evento partecipato e carico di emozione.

La comunità di Segrate si prepara ad accogliere l’ultimo saluto a un uomo che, nel bene e nel male, ha segnato un’epoca. Un addio che lascia aperto il dibattito sulla sua eredità professionale, ma che soprattutto restituisce l’immagine di una persona che ha dedicato l’intera vita all’informazione, con un impegno che resterà nella memoria collettiva.



