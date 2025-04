Le ultime agghiaccianti parole del torero Iván Fandiño prima della morte

Il celebre matador spagnolo Iván Fandiño è tragicamente deceduto nel 2017, dopo essere stato incornato da un toro durante un festival nel sud-ovest della Francia.





Il drammatico incidente si verificò durante una corrida ad Aire-sur-l’Adour, dove l’esperto torero trentaseienne perse l’equilibrio, impigliandosi nel suo stesso mantello.

Fandiño, originario dei Paesi Baschi e padre di famiglia, era considerato uno dei matador più coraggiosi della sua generazione, noto per affrontare tori ritenuti troppo pericolosi da altri colleghi. Il giorno dell’incidente, aveva già partecipato a un incontro precedente prima di scendere nuovamente nell’arena.

Durante il combattimento, inciampò nel mantello e cadde rovinosamente a terra, dove il toro lo caricò violentemente, colpendolo con il corno. L’animale, del peso di quasi mezza tonnellata, perforò il busto del torero, lesionando diversi organi vitali, tra cui i polmoni.

Sebbene fosse ancora cosciente mentre veniva trasportato fuori dall’arena, Fandiño perdeva rapidamente molto sangue. Secondo i testimoni, le sue ultime parole furono: “Sbrigatevi, sto morendo”. Purtroppo, fu colto da un infarto durante il trasporto in ospedale, risultando fatale.

Il collega Juan del Álamo, che successivamente uccise il toro, espresse profonda incredulità per quanto accaduto: “Non posso crederci. Nessuno di noi riesce a comprendere come sia potuto accadere; tutto è successo in un attimo. Il toro lo ha colpito con i quarti posteriori e lui è caduto a faccia in giù”, dichiarò.

Nel corso della sua carriera, Fandiño aveva già affrontato numerosi incidenti gravi. Nel 2014 subì un trauma durante una corrida a Bayonne, in Francia, mentre nel 2015 venne scaraventato in aria durante un combattimento a Pamplona, in Spagna. Tuttavia, la sua morte segnò un evento tragico senza precedenti: si trattò infatti della prima morte di un matador in Francia da quasi un secolo. L’ultimo caso risaliva al 1921, quando Isidoro Mari Fernando perse la vita a Béziers, come riportato dal quotidiano francese Sud-Ouest.

In Spagna, la scomparsa di Fandiño suscitò una profonda commozione. Numerosi omaggi vennero resi alla sua memoria, tra cui quello del re Felipe VI, che lo definì una “grande figura della corrida”, e dell’allora primo ministro Mariano Rajoy, che ne sottolineò il coraggio e l’importanza nel panorama taurino.

La morte di Fandiño avvenne meno di un anno dopo un altro lutto significativo: quello del matador spagnolo Víctor Barrio, anch’egli incornato a morte durante un evento televisivo, il primo caso simile in Spagna dopo trent’anni.

La corrida, tradizione profondamente radicata nella cultura spagnola e francese, continua a suscitare ampie controversie. Nonostante sia vietata in alcune regioni, nel 2012 la Francia ne ha confermato la legalità, riconoscendola come parte del patrimonio culturale locale. Anche la Spagna mantiene la protezione legale della corrida, malgrado le crescenti pressioni da parte dei sostenitori dei diritti degli animali che ne chiedono l’abolizione.