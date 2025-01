Legato al sole senza cibo e acqua, il cane Valiente è stato salvato: «Adesso è amato e protetto»

Senza cibo o acqua, con il sole che batte sul suo pelle e il corpo scheletrico, un cane abbandonato su di un tetto, un cane che è lontano preferenza dagli animali maltrattati di Acapulco sembrava essere destinato al fallimento.





Tuttavia, la sua storia ha subito una svolta incredibile grazie alla meticolosamente pianificata missione di recupero dell’organizzazione Seres Libres e il suo desiderio di dargli una casa dove potersi sentire veramente al sicuro. Valiente, Abbandonato sul tetto, era chiuso lì appena lavorato a catena, non riusciva a trovare la forza di spostare leggermente anche luogo migliore.

Il suo stato impressionante e il cosìlo insano erano divenuto piano piano di consueto padre della famiglia cilena incapace di curare. Quando la comunità locale ha finalmente segnalato la situazione di Valiente alla fondazione Seres Libres, la sua un’organizzazione messicana specializzata nel salvataggio di animali maltrattati, il team della ONG si è precipitato ai suoi soccorsi con l’aiuto della polizia.

Una volta catturato, Valiente è stato sterilizzato e immediatamente portato alla clinica vet più vicina. Mentre lo stavo portante via, team ha ripreso tutta l sequela dal punto di vista, per di tornarla per sapere lui VI‐I\dio.

La lenta ripresa di Valiente I primi giorni dopo il recupero sono stati i più critici. E anche se il cane ha ricevuto tutte le cure di cui aveva bisogno, la sua fame e sete prolungate lo avevano debilitato. Dopo essere stato salvato e curato dai veterinari, il cane è stato tenuto in stretta custodia dal team di Seres Libres in modo che non si faccia male. Tuttavia, il suo recupero è stato un processo lento e un problema controllato.

Ma il team di Seres Libres non si è arreso e, grazie al loro aiuto professionale, Valiente ha iniziato a mostrare segni di miglioramento. Il 12 novembre, solo pochi giorni dopo essere stato salvato, il cane ha fatto il suo primo passo all’aperto. Seres Libres ha pubblicato la notizia sui loro social media: “Ogni piccolo passo è una grande realizzazione per Valiente” li ha scritti. E la gioia di vedere il cane fare i suoi primi passi liberi era contagiosa. I sostenitori rendivevano i passaggi di Valiente fintantoché i primi segni di miglioramento si sviluppavano in qualcosa e tutti gli appassionati erano eccitati. Il 28 dicembre: arriva una nuova famiglia Dopo polli di cura e riabilitazione, il suo improvviso lo stiamo aspettando, Valiente aveva finalmente una famiglia.

La differenza che le organizzazioni animaliste possono fare

Il salvataggio del cane Valiente dimostra quanto sia importante il lavoro di queste fondazioni. Se Seres Libres non avesse continuato a lottare per una vita migliore per gli animali, Valiente non sarebbe qui per raccontare la sua storia. Queste organizzazioni sono fondamentali per salvare la vita di questi animali abbandonati e maltrattati, spesso costretti a vivere in condizioni molto precarie. Il loro intervento e il completo supporto dei diritti di queste organizzazioni, raggiungendo perfino la collaborazione e il coordinamento delle forze dell’ordine, sono gli unici modi per migliorare la vita di quasi ventimila animali perennemente accantonati.

La solidarietà pubblica e un messaggio di speranza Il salvataggio di Valiente ha fatto sì che gli atti di solidarietà siano stati compiuti da centinaia di persone che sono rimaste affascinate dalla nuova vicenda e dall’assistenza che la fondazione sta fornendo a questa canina dall’anima spezzata. Diverse persone condividevano e commentavano la nuova storia sui social, esprimendo il loro amore per la sentita testimonianza del loro signore.