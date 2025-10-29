Legge 104, stretta dell’INPS su permessi e agevolazioni: ecco cosa cambia dal 2026





A partire dal 1° gennaio 2026, il sistema di controllo riguardante i permessi e i congedi previsti dalla Legge 104 subirà significative modifiche. L’obiettivo principale del governo è quello di contrastare gli abusi e assicurare che i benefici siano concessi esclusivamente a coloro che ne hanno realmente diritto. Non sarà più sufficiente ricevere una volta per tutte il riconoscimento della disabilità grave o di altre condizioni cliniche, poiché l’INPS avrà la facoltà di verificare in qualsiasi momento se i requisiti per usufruire dei permessi siano ancora validi.





Una delle principali novità riguarda i dipendenti pubblici. Secondo quanto riportato nell’articolo 129 della bozza della legge di Bilancio 2026, i datori di lavoro della Pubblica Amministrazione potranno richiedere all’INPS di accertare se un lavoratore possieda ancora i requisiti per i tre giorni mensili di permesso retribuito previsti dall’articolo 33 della Legge 104. Le verifiche saranno condotte da medici della sanità militare e di altre strutture pubbliche, in collaborazione con l’INPS. Le modalità operative saranno definite da un decreto del Ministero del Lavoro, ma è chiaro che i controlli diventeranno più frequenti e dettagliati, garantendo che chi usufruisce dei permessi lo faccia per necessità comprovate.

Non si tratta solo di controlli medici; le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all’INPS tutti i dati relativi ai permessi e ai congedi concessi, inclusi i congedi straordinari e i congedi parentali, specificando anche il nominativo della persona assistita. Questo permetterà all’INPS di incrociare le informazioni e identificare eventuali abusi, come nel caso in cui più familiari richiedano lo stesso beneficio per assistere la stessa persona o nel caso di permessi richiesti per assistere persone decedute.

In questo contesto, si prevede la creazione di un registro nazionale digitale dei permessi, che consentirà di monitorare in tempo reale chi usufruisce dei diritti previsti dalla Legge 104. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha chiarito che l’intento di queste misure è “colpire gli abusi”, un fenomeno che ha comportato perdite significative per l’INPS negli anni. Tuttavia, controlli così rigorosi potrebbero complicare la vita a coloro che utilizzano legittimamente i permessi. La sfida principale sarà mantenere un equilibrio tra la necessità di garantire che le tutele vadano solo a chi ne ha diritto e non trasformare le verifiche in un ostacolo per chi ha realmente bisogno di assistenza.

Queste nuove disposizioni si affiancano alle modifiche già previste dalla Legge 106 del 2025, che introduce ulteriori diritti e permessi per coloro che assistono persone con disabilità o convivono con malattie gravi, ampliando le tutele già esistenti nella Legge 104. Dal 2026, infatti, la gestione dei permessi e dei congedi cambia anche per chi vive con una disabilità o una malattia grave. La Legge 106 del 2025, approvata dal Parlamento lo scorso luglio, prevede nuove tutele, come dieci ore aggiuntive di permesso retribuito all’anno per chi affronta malattie oncologiche, croniche o invalidanti, o per chi ha figli minorenni nelle stesse condizioni. Queste ore aggiuntive potranno essere utilizzate per visite mediche, esami e terapie, e si sommeranno ai tre giorni mensili già riconosciuti dalla Legge 104.

Inoltre, i congedi straordinari potranno arrivare fino a due anni complessivi, con regole diverse a seconda che si tratti di chi assiste un familiare o della persona malata stessa. Per i lavoratori autonomi è prevista una sospensione dell’attività fino a 300 giorni all’anno, sempre con certificazione medica. L’obiettivo di queste riforme è facilitare la conciliazione tra lavoro e cura, assicurando al contempo il controllo dei requisiti e il corretto utilizzo dei benefici.

Sarà la pratica quotidiana a determinare se queste misure riusciranno a trovare un equilibrio tra il diritto alla cura e la continuità lavorativa. Con l’entrata in vigore di queste nuove regole, si attende una maggiore attenzione da parte delle istituzioni per garantire che i diritti delle persone con disabilità siano rispettati e che i permessi siano utilizzati in modo appropriato. La comunità e le organizzazioni che si occupano di assistenza e disabilità seguiranno con interesse l’evoluzione di queste norme, sperando che possano contribuire a un sistema più equo e giusto per tutti.



