L’ennesima gaffe di Fico: presenta la candidatura ma non sa dire alla segretaria cosa fare





Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, ha ricevuto una telefonata da un call center che lo invitava all’inaugurazione della campagna elettorale del candidato del centrosinistra in Campania, Roberto Fico. Martusciello, europarlamentare di Forza Italia, ha espresso perplessità, ipotizzando un possibile errore di comunicazione.





Per verificare la correttezza della chiamata, Martusciello ha contattato nuovamente il numero del call center, chiedendo conferma all’operatrice dell’identità del destinatario. L’operatrice ha confermato di aver contattato Fulvio Martusciello, affermando che il numero era presente nella rubrica dell’onorevole. Nonostante ciò, Martusciello ha continuato a ironizzare sulla situazione, sottolineando l’attenzione di Fico nei suoi confronti.

La figura di merda di Roberto Fico pic.twitter.com/jNx1hlGtOT — DC News (@DNews10443) October 29, 2025

Con l’avvicinarsi delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, in Campania si registrano venti liste depositate e sei candidati alla carica di Presidente. Il sondaggista Renato Mannheimer, intervenuto a L’Aria Che Tira, ha espresso scetticismo riguardo alle prospettive del centrosinistra, evidenziando la forte divisione interna al “campo largo”. Mannheimer ha sottolineato le divergenze di posizione tra i partiti componenti, ponendo la questione del potenziale risultato dei Cinque Stelle in una regione storicamente a loro favorevole. A livello nazionale, ha osservato, il Movimento 5 Stelle sta attraversando un periodo di difficoltà, pur mantenendo una certa resilienza.

Analizzando il sondaggio Swg commissionato da Enrico Mentana, Mannheimer ha rilevato una crescita sia di Fratelli d’Italia che del Partito Democratico, indicando una tendenza alla polarizzazione dell’elettorato. Ha inoltre ipotizzato che la Campania potrebbe rivelarsi una regione contendibile, con l’incognita della tenuta del consenso dei Cinque Stelle. Molti elettori pentastellati, ha aggiunto, potrebbero esprimere disaffezione verso il “campo largo”, optando per l’astensione o per il voto a favore di altre forze politiche.



