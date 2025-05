L’esperimento “un’americana a Roma” fallisce, Meloni ora deve rivedere la strategia

Negli ultimi tempi, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sorpreso l’opinione pubblica modificando radicalmente il suo approccio alla comunicazione. Fino a poco tempo fa, era nota per la sua reticenza nel concedere interviste e per il suo atteggiamento riservato nei confronti dei media. Tuttavia, negli ultimi giorni, questa strategia sembra essere cambiata, con un’intensa presenza mediatica fatta di interviste, interventi pubblici e un uso frequente dei social media. Questo cambio di rotta appare come una mossa mirata a recuperare il controllo della narrazione politica e a rafforzare la posizione della sua figura e del governo.





La nuova strategia potrebbe essere temporanea, ma sembra rispondere a una necessità concreta: ristabilire un’immagine forte e coerente del governo sia a livello nazionale che internazionale. Meloni si trova infatti in un momento delicato, caratterizzato da sfide significative sul piano politico e diplomatico. L’iniziale convergenza ideologica con la nuova amministrazione statunitense aveva dato l’impressione che l’Italia potesse assumere un ruolo di primo piano come modello europeo della destra identitaria. Tuttavia, alcune scelte specifiche di Donald Trump e del senatore J.D. Vance, in particolare riguardo all’Ucraina, ai dazi commerciali e ai rapporti con l’Unione Europea, hanno complicato questa dinamica.

Queste decisioni hanno messo Meloni in una posizione difficile, costringendola a muoversi con cautela tra alleati europei diffidenti e la necessità di mantenere un equilibrio strategico con gli Stati Uniti. Nonostante una certa sintonia con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, Meloni è stata spesso percepita come una figura vicina agli interessi trumpiani, alimentando sospetti sulla sua affidabilità come partner europeo. Questo ha contribuito a collocarla in una posizione ambigua nei consessi internazionali, limitando il suo margine di manovra.

In questo contesto, le recenti apparizioni pubbliche e dichiarazioni della presidente del Consiglio sembrano mirate a dissipare queste percezioni negative. Tra le sue affermazioni più rilevanti, ha sottolineato concetti come “unità dell’Occidente” e il “rafforzamento del legame Usa-Ue”. Tuttavia, queste dichiarazioni appaiono in contrasto con l’approccio unilaterale adottato da Trump e Vance, basato su un forte nazionalismo economico e politico. Tale dissonanza ha reso difficile per Meloni svolgere un ruolo di mediazione efficace, come dimostrato dalla sua iniziativa sui dazi commerciali, che non ha ricevuto un mandato ufficiale né dagli Stati Uniti né dall’Unione Europea.

Fonti interne alla Commissione Europea hanno comunque accolto positivamente qualsiasi contributo utile in una trattativa complessa come quella sui dazi. Tuttavia, la distanza tra le ambizioni della presidente del Consiglio e i risultati ottenuti finora rimane evidente. Questo potrebbe spiegare il tono più realistico adottato da Meloni nell’intervista concessa ad AdnKronos, in cui ha implicitamente invitato i suoi sostenitori a moderare le aspettative.

Le recenti difficoltà politiche di Meloni si sono riflesse anche in eventi pubblici significativi. Le scene avvenute in piazza San Pietro, nonostante i tentativi di minimizzarne l’impatto, hanno sollevato interrogativi sulla capacità del governo italiano di mantenere una posizione chiara e autorevole nei contesti internazionali. Questi episodi, insieme alle sfide legate alla gestione delle relazioni transatlantiche ed europee, hanno evidenziato la necessità di un ripensamento strategico.