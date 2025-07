L’ex calciatore Alessandro Costacurta racconta il percorso di rinascita del figlio Achille, affrontando il difficile passato tra dipendenze e momenti di crisi familiare

L’ex difensore del Milan e della Nazionale italiana, Alessandro “Billy” Costacurta, ha recentemente condiviso un toccante resoconto sulla difficile esperienza vissuta dal figlio Achille, ora ventenne. Dopo aver attraversato un periodo segnato da problemi di dipendenza e comportamenti destabilizzanti, il giovane sembra oggi aver ritrovato un equilibrio, grazie anche al sostegno della famiglia e, in particolare, della madre Martina Colombari.





Il momento più critico si è verificato nel luglio dello scorso anno, quando Achille Costacurta ha pubblicato una serie di storie su Instagram che hanno scosso l’opinione pubblica e messo in allarme i genitori. Tra le immagini condivise dal ragazzo, una mostrava una bustina trasparente contenente una polvere rosa non identificata, accompagnata dalla frase: “Quando sei con Martina Colombari, puoi spostarne quanta ne vuoi”. Un’altra foto ritraeva mazzette di denaro legate con elastici, con il messaggio: “Vai, come si traffica”, e un tag al profilo della madre. Inoltre, in un commento sotto una foto pubblicata dalla stessa Colombari, Achille scriveva parole dure: “Ma copriti. Hai 50 anni, c…0. Non sei più una ragazzina e sei anche mamma.”

Questi episodi hanno rappresentato un vero e proprio campanello d’allarme per la famiglia Costacurta, che ha deciso di affrontare la situazione con determinazione. In seguito a questa crisi, il giovane ha ammesso pubblicamente di aver avuto problemi di dipendenza da diverse sostanze, dichiarando di aver provato “tutte le droghe”, ad eccezione dell’eroina.

Nel novembre del 2024, Achille Costacurta ha iniziato un percorso di disintossicazione trasferendosi a Marbella, in Spagna, dove ha lavorato intensamente sulla propria salute fisica e mentale. Durante questa fase, ha condiviso sui social alcuni aggiornamenti sui suoi progressi, tra cui il raggiungimento di piccoli ma significativi traguardi come “dieci giorni senza alcol”. Successivamente, nel maggio di quest’anno, ha deciso di trasferirsi a Palermo, cercando un ambiente più sereno per proseguire il suo cammino di rinascita.

Alessandro Costacurta, riflettendo su questa esperienza, ha espresso grande ammirazione per la moglie Martina Colombari, definendola un pilastro fondamentale durante i momenti più difficili. “Senza mia moglie non so come avremmo fatto,” ha dichiarato l’ex calciatore in un’intervista a Il Giornale. “Io ho avuto momenti terribili, lei è stata un gigante.”

Oggi Achille sembra aver lasciato alle spalle quel periodo buio. Suo padre si dice fiducioso del cambiamento positivo del figlio: “Se ritengo di essere stato un buon padre? Sì, credo di esserlo stato. Mio figlio ha delle fragilità. Ha avuto dei problemi, li ha superati e oggi è il ragazzo più bello del mondo.”

La famiglia Costacurta è stata immortalata insieme lo scorso maggio del 2024, in uno scatto che testimonia il ritrovato equilibrio. Tuttavia, lo stesso Billy Costacurta ammette che due anni fa non avrebbe risposto con la stessa serenità alla domanda sul proprio ruolo genitoriale: “Mio figlio ha attraversato un momento molto, molto difficile. Ci siamo aiutati uno con l’altro. Lui, io, mia moglie.”