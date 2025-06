L’ex concorrente di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip, Soleil Sorge, ha annunciato su Instagram la scomparsa della madre Wendy Kay, che lottava contro un cancro

La triste notizia della scomparsa di Wendy Kay, madre di Soleil Sorge, è stata condivisa dalla stessa influencer tramite un post sui social. La donna, conosciuta anche dal pubblico televisivo per le sue apparizioni accanto alla figlia in programmi come Verissimo e Grande Fratello Vip, è venuta a mancare dopo una lunga battaglia contro il cancro.





Con un messaggio pubblicato nelle sue Instagram Stories, Soleil Sorge ha espresso il dolore per la perdita della madre, descrivendola come “l’anima che ha illuminato la mia vita con un amore infinito e una forza inarrivabile”. L’influencer ha chiesto ai suoi follower di rispettare il suo silenzio e il momento di profonda riflessione che sta attraversando. “Vi chiedo gentilmente di rispettare il mio silenzio e questo spazio che necessito per guarire”, ha scritto.

In un post successivo, accompagnato da alcune foto che la ritraggono accanto alla madre, Soleil ha voluto omaggiare la figura materna con parole cariche di affetto: “Amore infinito, forza sconfinata, magia eterna, fede incrollabile, classe, energia e una vita oltre ogni misura. Il tuo sorriso è per sempre nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di averti nella loro vita. Che la tua anima possa liberarsi nella grazia eterna, madre”.

Le condizioni di salute di Wendy Kay

Wendy Kay era già nota al pubblico per aver partecipato a interviste televisive insieme alla figlia. Nel 2022, durante una puntata di Verissimo, Soleil Sorge aveva parlato delle difficoltà affrontate dalla madre a causa del cancro al seno, una malattia che l’aveva colpita due volte in passato. Tuttavia, nel 2023, durante un’altra intervista con Silvia Toffanin, Wendy Kay aveva rivelato che la malattia si era ripresentata in forma metastatica.

“Il cancro è tornato. Sono stabile, sembra che io sia al sicuro. Non avevo più niente al seno, ma si era metastatizzato alle ossa del bacino. Quando me l’hanno detto è stato uno shock, soprattutto sentire che era al quarto stadio”, aveva dichiarato.

Nonostante la gravità della situazione, Wendy Kay aveva continuato a mostrarsi forte e determinata, sostenendo sua figlia in ogni occasione possibile. Durante la partecipazione di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip, Wendy era intervenuta per darle supporto morale, dimostrando il legame profondo che le univa.

L’addio sui social

Nel suo messaggio d’addio, Soleil Sorge ha sottolineato quanto il legame con sua madre fosse speciale e indissolubile. “In questo momento di profonda tristezza e riflessione, ho bisogno di tempo per raccogliere i pezzi di questo grande vuoto che lascia”, ha scritto l’influencer. Le sue parole sono state accolte con affetto e sostegno dai fan e dai colleghi del mondo dello spettacolo.

La figura di Wendy Kay, oltre a essere stata un punto di riferimento fondamentale nella vita della figlia, aveva conquistato il cuore del pubblico grazie alla sua eleganza e alla sua forza d’animo. La sua scomparsa lascia un grande vuoto non solo nella vita di Soleil, ma anche in chi l’ha conosciuta e apprezzata.

Un messaggio di speranza

Nel suo messaggio finale, Soleil Sorge ha voluto condividere una riflessione sul dolore e sulla memoria: “Il tempo non guarisce, ma aiuta a trasformare il dolore in memoria”. Con queste parole, l’influencer ha lasciato intendere che il ricordo della madre continuerà a vivere attraverso i momenti condivisi e l’amore che le ha trasmesso.