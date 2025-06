L’ex marito arriva in monopattino da Tolentino e uccide la ex moglie

Il 55enne Nikollaq Hudhra ha pianificato l’omicidio della ex moglie Gentiana arrivando con un monopattino a Tolentino per sorprenderla alle spalle.





Nikollaq Hudhra, 55 anni, agricoltore di origini albanesi domiciliato a Passignano sul Trasimeno (Perugia), ha confessato l’omicidio dell’ex moglie, Gentiana Hudhra, la sera del 14 giugno a Tolentino, in provincia di Macerata. Secondo quanto emerso, il femminicidio è avvenuto in viale Benadduci, zona centrale e affollata, poco dopo le 20:00 .

Hudhra sarebbe giunto nelle Marche il giorno prima, aveva trascorso alcune ore con il figlio minore e poi, avendo temuto di essere riconosciuto dalla ex consorte, ha lasciato l’auto fuori dal centro e si è diretto verso il luogo dell’aggressione su un monopattino, simulando non essere lui .

All’arrivo, ha avvicinato Gentiana, 45 anni, badante, mentre camminava e parlava al telefono con un’amica, e l’ha colpita alle spalle con un coltello da cucina dalla lama di circa 30 cm, avvolta in una busta e nascosta sotto la tuta . Ha inferto almeno dieci coltellate e ha continuato a colpirla anche quando era già a terra, finendo con dei calci .

Dopo l’aggressione, come mostrato da alcuni video, l’assassino si è allontanato pochi passi, sedendosi su una panchina accanto al corpo della vittima, attendendo in silenzio l’arrivo dei carabinieri . Al momento dell’arresto, ha dichiarato: “Ho fatto quello che dovevo fare” e “Ora chiamate i carabinieri” .

Hudhra ha confessato durante l’interrogatorio, ammettendo pienamente la propria responsabilità. Avrebbe dichiarato di essere intervenuto per “salvare i figli” perché credeva che la ex volesse avvelenarli . In particolare ha detto: “Era la terza volta che ci provavo” .

La coppia era separata da tre anni; vivevano entrambi in Italia e avevano due figli, oggi maggiorenni di 23 e 20 anni . All’esame dell’autopsia, previsto per lunedì 16 giugno, spetterà stabilire il numero esatto e la gravità delle ferite .

L’avvocata difensore, Lucia Testarmata, ha confermato che l’uomo non era seguito da servizi psichiatrici, aggiungendo la possibilità di richiedere una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e di volere . Hudhra è detenuto nel carcere di Montacuto ad Ancona, con accuse di omicidio volontario premeditato aggravato dalla crudeltà .

Il luogo del femminicidio e i pochi passi percorsi dall’uomo su monopattino sottolineano una chiara volontà di inganno. Ha scelto quel mezzo proprio per non essere riconosciuto, come ha ammesso: “Conosceva la mia auto” .

I passanti hanno assistito inorriditi: alcuni hanno manifestato incredulità e paralisi, altri sono intervenuti chiamando i soccorsi . Il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi, ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali e sospeso la Festa dello Sport prevista, esprimendo profondo cordoglio .

In Umbria, dove Hudhra viveva, non risultano denunce o segnalazioni, né era noto alle forze dell’ordine per precedenti violenze . Tuttavia, nella fase successiva, la Procura di Macerata potrebbe approfondire eventuali segnali psicologici o disturbi emersi negli anni, tra cui una denuncia per tentato omicidio respinta, segnalazioni di maltrattamenti e tensione congiunta alla separazione .

Il femminicidio di Gentiana Hudhra è il 33° caso dall’inizio dell’anno in Italia . L’autopsia e l’udienza di convalida, previste per lunedì e martedì prossimi, saranno decisive per chiarire dinamiche, motivazioni ed eventuali criticità nella valutazione della pericolosità e della salute mentale dell’assassino.