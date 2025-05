“Li ho sentiti gridare, non potevo evitarlo”: parla il camionista dopo lo scontro con il bus dei 27 bimbi

Un grave incidente è avvenuto il 19 maggio sull’autostrada Pedemontana, nei pressi di Lomazzo, in provincia di Como. Un pullman con a bordo una scolaresca ha tamponato un camion, causando la morte di una delle insegnanti. L’autista del bus è ora sotto inchiesta.





L’autista del camion coinvolto nell’incidente ha raccontato i drammatici momenti vissuti quel giorno. “So che non potevo farci nulla, ma mi sentirò per sempre in qualche modo in colpa per essermi trovato là”, ha dichiarato. L’impatto è avvenuto intorno alle 16, mentre il camionista stava tornando al magazzino dopo una giornata di lavoro. “Non mi sono accorto del bus che mi stava arrivando contro”, ha spiegato al quotidiano La Provincia. Dopo l’urto, il tirista ha immediatamente contattato il 112 e si è precipitato verso il pullman per prestare aiuto.

A bordo del mezzo c’erano 30 persone: il conducente, due insegnanti e 27 bambini di età compresa tra 6 e 9 anni. Gli alunni appartenevano alla scuola primaria ‘G. Pascoli’ di Cazzago Brabbia, in provincia di Varese, ed erano di rientro da una gita scolastica. Per cause ancora da chiarire, il bus ha tamponato il camion davanti a sé, terminando la sua corsa sotto un cavalcavia.

L’autista del tir ha ricordato la scena drammatica che si è trovato davanti: “Ho sentito una gran botta sul retro del camion, poi ho visto passare il pullman. Le porte erano aperte, ho visto tutti quei bambini e li ho sentiti gridare”. Subito dopo l’impatto, l’uomo ha deciso di intervenire: “Ho sentito le grida dei bambini e mi è venuto istintivo scendere e correre verso il pullman”. Nel frattempo, un’auto con tre ragazzi si è fermata per regolare il traffico.

Il pullman presentava la parte anteriore completamente distrutta. Tra le prime file si trovavano il conducente, rimasto ferito, e Domenica Russo, un’insegnante di 43 anni che purtroppo è deceduta nell’impatto. “C’era una maestra che cercava di tenere i bambini lontani dalla parte davanti del pullman”, ha raccontato ancora il camionista. “Ci sono stati momenti in cui vedevo la disperazione e lo spavento nei loro occhi”.

Tutti gli alunni sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ma fortunatamente sono stati dimessi poco dopo senza gravi conseguenze fisiche. Tuttavia, l’intera vicenda ha lasciato un profondo segno emotivo sia sui bambini che sulle persone coinvolte.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. L’autista del bus è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. Le cause che hanno portato al tamponamento restano da chiarire, ma si ipotizza che possano essere legate a una distrazione o a un malfunzionamento tecnico del veicolo.

Questo tragico evento ha suscitato grande commozione nella comunità scolastica e nelle città coinvolte. La morte di Domenica Russo ha colpito profondamente colleghi, studenti e genitori, che la ricordano come un’insegnante appassionata e dedita al suo lavoro.

L’incidente di Lomazzo rappresenta un doloroso monito sull’importanza della sicurezza stradale, in particolare quando si tratta di mezzi che trasportano bambini. Gli investigatori continuano a lavorare per fare piena luce sull’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Nel frattempo, il ricordo di quella giornata rimane vivo nelle parole dell’autista del camion: “Non dimenticherò mai quelle grida e quegli sguardi pieni di paura”. Un episodio che segnerà per sempre la vita di chiunque vi abbia assistito.