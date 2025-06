L’infermiera credeva che la famiglia della ragazza non fosse a conoscenza di ciò che faceva quotidianamente

Il cancro nel corpo del bambino è stato rallentato da 15 cicli di chemioterapia. Ora deve aspettare un trapianto di cellule staminali.





A causa dei gravi effetti collaterali della chemioterapia, Sophie non era più in grado di stare in piedi da sola, figuriamoci camminare, parlare o nutrirsi.

Skiles ha ricordato la notte di questo mese in cui ha iniziato a scrivere: “Erano circa le 3 del mattino ed ero sdraiata su quell’orribile divano nella stanza d’ospedale e non riuscivo ad addormentarmi”.

Ho iniziato a tenere traccia delle attività delle infermiere e da lì in poi ho continuato ad andare avanti.

L’elenco comprendeva più che semplici esami di routine.

Skiles ha elencato i tanti modi in cui il personale si è prodigato per la nostra famiglia e per gli altri, come nel caso dell’infermiera che si è seduta sul pavimento accanto a me durante un attacco di panico poco dopo aver appreso la diagnosi.

Skiles e la sua famiglia hanno creato una pagina Facebook per Sophie chiamata “Sophie the Brave”, nella quale Sophie ringraziava le infermiere che si erano prese cura di lei.

Ha commentato: “Ti vedo portare bracciate di medicine e altri medicinali nella stanza di un bambino mentre il telefono squilla in tasca dalla stanza di un altro bambino”. “Ti vedo indossare guanti e mascherina e sforzarti di non fare troppo rumore di notte. Ti immagino accarezzarle la testolina calva e avvolgerla strettamente nelle coperte”.

Finora è stato condiviso da oltre 25.000 persone.

Poiché la pagina di Sophie ha molti follower, Skiles ha pensato: “Pubblicherò questo per sensibilizzare l’opinione pubblica su ciò che accade in un ospedale pediatrico e su cosa fanno gli infermieri, soprattutto quando si prendono cura dei bambini malati”.

“Ma la quantità di attenzione che ha ricevuto mi ha completamente sbalordito”, ha continuato.

Anche gli infermieri di base di Sophie al Children’s Medical Center Dallas hanno letto il messaggio.

Le cure di Sophie sono state supervisionate da Susan McCollom, responsabile clinica del Pauline Allen Gill Center for Cancer and Blood Disorders, che ha espresso la sua gratitudine a Sophie, affermando: “Sono davvero molto grata che l’abbia fatto”.

Un lavoratore ha spiegato: “Il nostro lavoro è estremamente impegnativo a livello emotivo, fisico e cerebrale, e in un certo senso ha fatto capire perché lo facciamo e che ciò che facciamo non è solo un lavoro”, ha affermato un dipendente.

Sono molto soddisfatta della mia squadra, ma non sono scioccata, ha continuato, perché so che è quello che fanno ogni giorno.

Skiles prevede che Sophie rimarrà nella struttura medica di Dallas fino alla fine del mese, dopodiché si trasferirà in una casa vicina.

Una volta completato il trapianto di cellule staminali, Sophie dovrà restare nelle vicinanze dell’ospedale per le visite di controllo e per la terapia.

Secondo Skiles, “È incredibile vedere persone che mettono da parte la propria vita e si prendono cura con dedizione di bambini che ne hanno davvero, davvero bisogno”. Si prendono cura anche dei genitori.