Lino Banfi non si presenta ai funerali di Alvaro Vitali: si trova a Vieste

I funerali di Alvaro Vitali, morto a 75 anni a causa di una broncopolmonite recidiva, si sono tenuti nella Chiesa di San Pancrazio a Roma alle ore 15. All’ultimo saluto all’attore, noto anche per l’iconico personaggio di Pierino, hanno partecipato la sua famiglia, compresa l’ex moglie, il figlio, gli amici e i colleghi. Fino a qualche giorno fa, Alvaro Vitali era ricoverato in una clinica, ma aveva firmato le dimissioni nonostante il parere dei medici.





Tra gli assenti al funerale dell’attore c’è Lino Banfi. I due hanno condiviso il set di film diventati iconici negli anni in cui la commedia sexy all’italiana andava per la maggiore nelle sale cinematografiche. Stando a quanto apprende Fanpage.it, Lino Banfi si trova a Vieste, motivo per cui non ha potuto partecipare all’ultimo saluto a Vitali. Contattato alla notizia della scomparsa, Banfi ha condiviso un video su Instagram.

Figuriamoci se non potevo essere amico di Alvaro, ma le nostre strade si sono divise. Come si fa a fare le stesse cose? Uno fa una cosa, l’altro ne fa un’altra. Mi dispiace di non aver mai potuto accontentarti, ma è normale. Forse l’avrei detto anche io al posto tuo. Credimi, sono rimasto scioccato dalla tua mancanza. Eri bravissimo e simpaticissimo, e hai dato un contributo fondamentale ai nostri film.

Alle ore 14:54, il feretro di Alvaro Vitali è arrivato sul sagrato della Chiesa di San Pancrazio a Roma. Poche decine di persone erano presenti per rivolgere un ultimo saluto all’attore romano. Tra i presenti, non c’erano volti noti che hanno accompagnato Vitali negli anni d’oro della sua carriera. Erano presenti la ex moglie, Stefania Corona, e alcuni amici stretti dell’indimenticabile Pierino del cinema.

Anche Mark Ruffalo ha voluto omaggiare Alvaro Vitali: “Un pensiero e un omaggio ad un attore che è stato scoperto da Fellini, Alvaro Vitali. Alvaro è qui con noi, addio Alvaro”. Con queste parole, Mark Ruffalo ha ricordato il collega scomparso per una broncopolmonite recidiva lo scorso 24 giugno. L’occasione si è presentata durante l’undicesima edizione de Il Cinema in Piazza, un evento organizzato dalla Fondazione Piccolo America. L’attore americano ha così potuto dedicare uno spazio per omaggiare il talento e l’eredità lasciata nel cinema.