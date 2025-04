L’Inter si arrende a Bologna, il Napoli la raggiunge in vetta: Orsolini decisivo al 94′

La corsa allo Scudetto si complica per l’Inter dopo la sconfitta subita sul campo del Bologna. I nerazzurri, che cercavano di rispondere alla vittoria del Napoli, si sono visti sottrarre tre punti cruciali, complicando la lotta al vertice. Il protagonista della serata è stato Riccardo Orsolini, entrato dalla panchina per lasciare il segno in un match che sembrava destinato al pareggio.





La partita è stata caratterizzata da un equilibrio costante, con entrambe le squadre che si sono affrontate con cautela. Tuttavia, l’ingresso di Orsolini ha cambiato le sorti dell’incontro, regalando ai tifosi del Dall’Ara un finale emozionante. Il suo gol, arrivato nei minuti di recupero, ha scosso i nerazzurri, incapaci di reagire in tempo per cercare il pareggio.

L’Inter aveva bisogno di una vittoria per distanziare il Napoli e consolidare il primo posto in solitaria. Tuttavia, il campo del Bologna si è rivelato ancora una volta ostico per la squadra di Simone Inzaghi, che negli ultimi anni ha spesso trovato difficoltà in questo stadio. Nonostante una partita giocata sul filo del rasoio, l’ultimo minuto ha visto prevalere i padroni di casa, lasciando l’Inter con l’amaro in bocca.

Nel secondo tempo, l’intensità del gioco è aumentata, portando a tensioni tra le panchine e all’espulsione di Vincenzo Italiano e Massimiliano Farris. I cambi effettuati hanno dato nuova energia alle squadre, ma è stato l’ingresso di Orsolini a fare la differenza. L’attaccante, inizialmente tenuto in panchina per scelta tecnica, è stato decisivo nel finale, sfruttando un’opportunità creata da una deviazione di Bissek.

Il portiere Ravaglia si è distinto per due interventi cruciali su Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, mantenendo il Bologna in partita fino al colpo di scena finale. Al 94′, la rovesciata di Orsolini ha siglato il gol della vittoria, facendo esplodere di gioia lo stadio e lasciando l’Inter senza possibilità di replica.

Questa sconfitta ridisegna gli equilibri del campionato, con l’Inter che ora condivide la vetta con il Napoli, che ha recuperato terreno grazie alla vittoria contro il Monza. La lotta per il titolo si fa sempre più serrata, e il prossimo turno sarà cruciale per entrambe le squadre.