L’Inter viene derisa dai tifosi del Botafogo al Mondiale per Club dopo la clamorosa vittoria della squadra brasiliana contro il PSG. Il coro dei supporter diventa virale

L’Inter è stata bersaglio di scherni da parte dei tifosi del Botafogo durante il Mondiale per Club. La squadra brasiliana ha sorpreso tutti battendo il PSG, neo campione d’Europa, con un gol di Igor Jesus al 35′. Dopo questa vittoria, i supporter del Fogão hanno intonato un coro che ha rapidamente catturato l’attenzione, diventando un vero tormentone.





Il coro, “Il Botafogo non è l’Inter di Milano”, è stato creato in riferimento alla sconfitta subita dai nerazzurri nella finale di Champions League contro il PSG, terminata 5-0. Questo sfottò ha suscitato grande eco tra i tifosi, sia sugli spalti che sui social media, dove è divenuto virale in poche ore.

La squadra guidata da Renato Paiva ha ottenuto un risultato straordinario, portandosi in vetta al gruppo B con sei punti. Dopo aver battuto i Seattle Sounders nella prima partita del torneo, il Botafogo ha replicato l’impresa superando il PSG, considerato uno dei favoriti per la vittoria finale del nuovo torneo FIFA.

La prestazione dei brasiliani è stata caratterizzata da grande concentrazione e gestione tattica dei momenti chiave del match, al contrario del PSG, che ha mostrato poca lucidità e diversi errori individuali. La formazione parigina, allenata da Luis Enrique, aveva impressionato nella vittoria contro l’Atletico Madrid per 4-0, ma contro il Botafogo non è riuscita a replicare la stessa solidità.

Il gol decisivo di Igor Jesus ha segnato una delle sorprese più grandi di questa fase iniziale del torneo. La vittoria del Botafogo ha generato un ampio dibattito tra gli esperti e i tifosi sul rendimento del PSG e sulla capacità della squadra brasiliana di competere a questi livelli.

Subito dopo il fischio finale, i tifosi del Botafogo hanno dato il via a una festa memorabile, intonando il coro che prende in giro l’Inter. La frase è diventata in poche ore un simbolo della gioia dei supporter brasiliani e ha trovato ampia diffusione sui social network, alimentando discussioni e commenti tra gli appassionati di calcio.

Il torneo FIFA, che quest’anno ha visto la sua prima edizione con un nuovo formato, sta già regalando emozioni e colpi di scena. La vittoria del Botafogo contro il PSG rappresenta uno degli episodi più significativi finora, dimostrando come le squadre sudamericane possano competere ad armi pari con le formazioni europee.

Nonostante la sconfitta, il PSG resta ancora in corsa per qualificarsi alla fase successiva del torneo. Tuttavia, la pressione è ora aumentata per la squadra di Luis Enrique, che dovrà affrontare le prossime partite con maggiore attenzione per evitare ulteriori passi falsi.

Il Botafogo, invece, si gode il momento e guarda con fiducia al prosieguo del torneo. La squadra brasiliana ha dimostrato di poter sorprendere chiunque e di essere pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia calcistica.

L’episodio del coro contro l’Inter aggiunge un elemento di colore al Mondiale per Club e sottolinea come il calcio sia non solo competizione ma anche passione e ironia. I tifosi del Botafogo hanno trovato un modo originale per celebrare la loro vittoria e per ricordare uno degli episodi recenti più significativi della storia nerazzurra.

La prossima fase del torneo si preannuncia ricca di emozioni e sorprese. Gli appassionati di calcio di tutto il mondo attendono con impazienza di vedere come si evolverà questa competizione e quali altre storie emergeranno dai campi di gioco.