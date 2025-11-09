L’isola italiana che incentiva i nuovi residenti con 15mila euro e case a un euro





L’Italia è caratterizzata da una miriade di borghi e villaggi pittoreschi, spesso situati in posizioni isolate e celebri per la loro bellezza. Questi luoghi incantevoli attraggono turisti da ogni parte del mondo. Tuttavia, la loro posizione remota e la limitata offerta di opportunità lavorative hanno portato a un costante spopolamento. Per affrontare questa problematica, i governi locali stanno implementando iniziative innovative per rivitalizzare queste aree. Tra queste, spicca l’offerta di incentivi monetari per coloro che decidono di trasferirsi.





Un esempio recente di questa strategia è rappresentato da una pittoresca isola italiana, la Sardegna, che sta cercando di contrastare un significativo calo demografico. Negli ultimi anni, infatti, molti giovani sardi hanno lasciato le loro terre natali in cerca di migliori opportunità lavorative nelle città italiane più grandi o all’estero. Questo fenomeno ha portato a un impoverimento dei piccoli paesi, che si stanno trasformando in comunità sempre più deserte.

Per invertire questa tendenza, le autorità locali della Sardegna hanno deciso di incentivare il trasferimento di nuovi residenti attraverso premi economici. Le coppie che scelgono di acquistare e ristrutturare una casa in uno dei paesi meno popolati dell’isola possono ricevere fino a 15.000 euro. Inoltre, chi desidera avviare un’attività commerciale può beneficiare di un bonus che arriva fino a 20.000 euro. In aggiunta, le famiglie che daranno alla luce il loro primo figlio in Sardegna riceveranno un ulteriore incentivo di 600 euro, con un bonus di 400 euro per ogni figlio successivo, erogato annualmente fino al compimento del quinto anno del bambino.

Tuttavia, per poter usufruire di questi bonus, ci sono alcune condizioni da rispettare. Gli incentivi sono disponibili solo per determinate località dell’isola, in particolare quelle con una popolazione inferiore a 3.000 abitanti. La maggior parte di queste aree si trova nell’entroterra, lontano dalle coste più turistiche. Inoltre, i nuovi residenti devono stabilirsi nel comune scelto “a tempo pieno” e registrarsi come residenti permanenti entro 18 mesi dal trasferimento.

Le agevolazioni economiche, che possono arrivare fino a 15.000 euro per persona, sono concessibili fino al 50% della spesa sostenuta, sia per l’acquisto che per la ristrutturazione dell’immobile. Per coloro che desiderano investire in una seconda casa, ci sono buone notizie: i prezzi delle proprietà in comuni come Ollolai, situato nel Nuorese, partono da un simbolico euro. Tuttavia, è importante notare che queste abitazioni necessitano di una ristrutturazione completa, e molte di esse sono in condizioni di abbandono, senza neppure un tetto.

Questa iniziativa rappresenta un tentativo significativo da parte delle autorità sarde di affrontare il problema dello spopolamento e di incentivare il ritorno o l’arrivo di nuovi residenti. La Sardegna, con la sua bellezza naturale e il suo patrimonio culturale, offre un ambiente unico, ma ora cerca di attrarre persone che possano contribuire a rivitalizzare le sue comunità.

L’iniziativa ha già suscitato interesse tra coloro che cercano un cambiamento nella propria vita, offrendo non solo un’opportunità economica, ma anche la possibilità di vivere in un contesto naturale straordinario. La combinazione di incentivi finanziari e la bellezza intrinseca dell’isola potrebbe rappresentare un’ottima occasione per molti.



