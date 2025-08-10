L’Italia conquista l’oro nella staffetta 4×100 femminile agli Europei Under 20 di Tampere grazie alla straordinaria prestazione di Kelly Doualla, che firma un nuovo record nazionale





La Nazionale italiana di atletica leggera ha ottenuto un altro importante successo agli Europei Under 20 di Tampere, in Finlandia, vincendo la medaglia d’oro nella staffetta 4×100 femminile. La gara, caratterizzata da una prestazione eccezionale, ha visto protagoniste Alice Pagliarini, Elisa Valensin, Margherita Castellani e la giovanissima Kelly Doualla, che ha chiuso la competizione con un tempo di 43″72, stabilendo un nuovo primato italiano.





Dopo il trionfo nei 100 metri, la quindicenne Kelly Doualla ha confermato il suo talento straordinario, guidando la squadra verso una vittoria netta. La Gran Bretagna, considerata la favorita della vigilia, ha dovuto accontentarsi della medaglia d’argento con un tempo di 43″98, mentre la Polonia ha completato il podio con il bronzo grazie a un crono di 44″07.

La gara è iniziata con Alice Pagliarini, che ha gestito il primo tratto con grande determinazione. Il testimone è poi passato a Elisa Valensin, che ha affrontato il suo segmento con qualche difficoltà, ma è riuscita comunque a mantenere il ritmo. Successivamente, Margherita Castellani ha recuperato terreno, spianando la strada per la frazione conclusiva affidata a Kelly Doualla. Quest’ultima ha messo in mostra tutta la sua velocità e sicurezza, tagliando il traguardo e assicurando all’Italia un risultato storico.

La prestazione delle quattro atlete italiane non solo ha regalato un altro oro alla delegazione azzurra, ma ha anche sottolineato il potenziale di una nuova generazione di talenti nell’atletica leggera. Il tempo di 43″72 rappresenta un risultato significativo, migliorando il precedente record nazionale e dimostrando la crescita tecnica e atletica della squadra.

Il trionfo nella staffetta arriva pochi giorni dopo l’impresa individuale di Kelly Doualla nei 100 metri, dove si era già distinta come la più veloce Under 20 d’Europa. La giovane atleta italiana, che sta attirando l’attenzione del mondo sportivo internazionale, ha dimostrato ancora una volta di essere una risorsa fondamentale per il futuro dell’atletica azzurra.

La Gran Bretagna, grande rivale dell’Italia in questa competizione, ha dovuto fare i conti con una prestazione impeccabile delle azzurre. Nonostante una buona gara, le britanniche non sono riuscite a contrastare la velocità e la coesione della squadra italiana. La Polonia, invece, ha ottenuto il terzo posto grazie a una prova solida che le ha permesso di salire sul podio.

Il successo italiano agli Europei Under 20 di Tampere rappresenta un momento significativo per l’atletica leggera nazionale. La vittoria nella staffetta 4×100 femminile e il nuovo record italiano sono il risultato di un lavoro intenso e di una preparazione meticolosa da parte delle atlete e dello staff tecnico.

La giovanissima Kelly Doualla, con le sue straordinarie prestazioni, si è affermata come uno dei volti più promettenti dell’atletica italiana. A soli 15 anni, è riuscita a conquistare due medaglie d’oro in pochi giorni, dimostrando talento e determinazione fuori dal comune. Il suo futuro appare luminoso e carico di aspettative.

Gli Europei Under 20 di Tampere continuano a regalare emozioni e successi alla delegazione italiana. La vittoria nella staffetta 4×100 femminile è solo uno dei tanti risultati positivi ottenuti finora, confermando l’ottimo stato di forma degli atleti azzurri. La competizione si sta rivelando un’occasione importante per mettere in luce nuovi talenti e consolidare il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale dell’atletica leggera.

Con questa medaglia d’oro, l’Italia aggiunge un altro tassello prezioso al proprio bottino in Finlandia, dimostrando che il lavoro di squadra e la determinazione possono portare a risultati eccezionali. Le protagoniste della staffetta hanno scritto una pagina importante della storia sportiva italiana, lasciando il segno in una competizione di alto livello.



