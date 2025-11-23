L’Italia rompe “l’insalatiera” sul palco nella festa per la Coppa Davis: che figura





L’Italia ha festeggiato con entusiasmo la vittoria della Coppa Davis, segnando il terzo trofeo consecutivo e il quarto nella storia del tennis nazionale. Durante la celebrazione, i tennisti italiani si sono ritrovati sul palco con l’iconica “insalatiera”, simbolo della vittoria, ma un imprevisto ha rovinato il momento di festa. Mentre il trofeo passava di mano in mano, da Lorenzo Sonego a Flavio Cobolli, fino a Matteo Berrettini, si è verificato un incidente: l’insalatiera si è rotta, con un pezzo che è rimasto in mano a Berrettini e l’altro che è caduto a terra.





La reazione dei tennisti è stata immediata e variegata. Matteo Berrettini, visibilmente sorpreso, ha messo le mani nei capelli, esprimendo un misto di incredulità e imbarazzo per l’accaduto. Lorenzo Sonego ha reagito con un sorriso, mentre Flavio Cobolli, che aveva appena dato il massimo per battere Jaume Munar in tre set, ha guardato incredulo il trofeo danneggiato. La situazione, che sembrava surreale, ha assunto toni comici, richiamando alla mente scene di film comici.

La diretta televisiva della Rai ha catturato le diverse reazioni dei tennisti, amplificando l’imbarazzo del momento. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono rimasti immobili, consapevoli di trovarsi in una situazione inaspettata. La “patata bollente” era ora nelle loro mani, e l’unica cosa da fare era cercare di rimettere insieme il trofeo. Matteo si è chinato accanto ai compagni e ha iniziato a armeggiare per riattaccare il cilindretto della Coppa alla sua base. Dopo alcuni tentativi, il gruppo è riuscito a ricomporsi, riportando l’insalatiera sul palchetto.

Il momento di tensione si è rapidamente trasformato in un sospiro di sollievo, mentre i tennisti si sono scambiati uno sguardo di intesa. Sapevano che l’unica cosa da fare era rimettere tutto a posto per ripristinare la celebrazione del loro trionfo. Con un gesto di unità, hanno sistemato il trofeo, che è tornato al suo posto, permettendo a tutti di continuare a festeggiare la vittoria.

Questo episodio, sebbene imbarazzante, non ha offuscato il significato della vittoria per l’Italia. La Coppa Davis rappresenta un traguardo importante per il tennis italiano, un simbolo di dedizione e successo. La squadra ha dimostrato grande resilienza e spirito di squadra, affrontando la pressione con determinazione e umorismo.

Il successo nella Coppa Davis 2025 è stato il risultato di un lavoro di squadra e di una preparazione meticolosa. I tennisti italiani hanno saputo affrontare avversari di alto livello, mostrando una grande capacità di adattamento e una mentalità vincente. La vittoria ha unito il paese, portando gioia e orgoglio ai tifosi italiani, che hanno seguito con passione il percorso della squadra.

In un momento in cui il tennis italiano sta vivendo un periodo d’oro, la celebrazione della Coppa Davis ha rappresentato un capitolo significativo nella storia del nostro sport. I tennisti, tra cui Berrettini, Sonego, Cobolli, Bolelli e Vavassori, hanno dimostrato di essere non solo atleti di talento, ma anche uniti da un forte legame di amicizia e rispetto reciproco.



