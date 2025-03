Lite a colpi di acqua a Uomini e Donne, Tina lancia un secchio su Gemma che replica: “Sei una stro**a”

La puntata di Uomini e Donne del 4 marzo ha visto un acceso scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, culminato in un gesto di vendetta da parte della dama del parterre over. Durante la registrazione, una sfilata a tema ‘rimarrai a bocca aperta’ ha dato il via a una serie di provocazioni tra le due protagoniste. L’episodio è iniziato con Tina che, durante la sfilata, ha commentato l’outfit di Gemma, paragonandola alla “nonna di Venere” e insinuando che la dama non indossasse le mutande.





Gemma, per rispondere alle provocazioni di Tina, ha affermato: “Sei stata tu l’ispirazione, visto che Venere è nata dalla spuma, io sono nata da un secchio d’acqua che mi hai tirato tu. Volevo dirti chi la fa l’aspetti, sei la mia musa ispiratrice”. Questo scambio di battute ha infiammato l’atmosfera, portando Tina a reagire in modo impulsivo.

Dopo le provocazioni, Tina ha deciso di vendicarsi lanciando un secchio d’acqua su Gemma. La conduttrice Maria De Filippi ha commentato l’azione, dicendo: “L’ho vista entrare e ha girato il secchio”. In accappatoio, Gemma ha replicato: “Torno nell’oceano. Te la sei meritata per l’altra volta”. Tina, divertita, ha poi riso e ha aggiunto: “Non ci avrei mai pensato, poi lei mi ha provocato, è stato più forte di me. Tanto non ti sei neanche bagnata i capelli perché hai la parrucca”.

Dopo l’inaspettato gesto di Tina, Gemma ha deciso di rispondere con un contro-gavettone. È rientrata in studio con un bicchiere d’acqua, lanciandolo contro l’opinionista. Tina ha commentato: “Sei proprio una stro**a”. Maria ha tentato di mediare, ammonendo: “Tu le hai tirato un secchio, Tina”. In risposta, Gemma ha affermato: “È un brindisi tesoro, alle tue idee brillanti”.

La discussione tra le due è rapidamente degenerata, con Tina che ha chiesto a Gemma di spiegare il senso del suo gesto. “Dimmi che senso ha. Io se devo fare una cosa la faccio in grande, non queste cosette. Dimmi se si può fare polemica per un bicchiere d’acqua, divertiti e levati quel broncio”, ha incalzato Tina. Gemma, non volendo cedere, ha risposto: “Sei sempre capace soltanto a volermi sminuire, a farmi sentire meno di niente, non ci riesci”.

Il clima teso tra le due donne ha catturato l’attenzione del pubblico presente in studio e dei telespettatori a casa. L’episodio ha messo in luce la rivalità che esiste tra Gemma e Tina, una dinamica che ha caratterizzato molte puntate di Uomini e Donne. La sfilata, inizialmente pensata per mostrare la creatività delle dame, si è trasformata in un palcoscenico per le loro schermaglie.

La reazione di Tina al gesto di Gemma ha dimostrato quanto sia intensa la competizione tra le due. L’opinionista ha cercato di minimizzare il gesto della dama, ma la tensione era palpabile. Questo episodio non solo ha intrattenuto il pubblico, ma ha anche sollevato interrogativi sul comportamento dei partecipanti e sul modo in cui le rivalità vengono gestite all’interno del programma.