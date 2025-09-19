Lite accesa in diretta, Cruciani e Del Debbio attaccano l’ospite: “Non sai nulla, parli a ca**o”





L’omicidio dell’attivista americano Charlie Kirk, avvenuto pochi giorni fa durante un dibattito pubblico alla Utah Valley University, continua a suscitare un acceso dibattito anche in Italia. Il caso, che ha scosso l’opinione pubblica americana, è diventato oggetto di discussione anche nei talk show televisivi italiani, dove si confrontano opinioni contrapposte.





Durante la trasmissione “Dritto e rovescio”, condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4, il tema dell’omicidio di Kirk ha generato un acceso confronto tra gli ospiti. Un giovane studente di sinistra, in collegamento, ha criticato la figura di Kirk, sostenendo che il suo linguaggio politico abbia contribuito a diffondere tensione e rancore.

Il conduttore, Paolo Del Debbio, ha incalzato lo studente con tono diretto: “Sta forse insinuando che se l’è cercata? Si esprima con chiarezza”. Lo studente ha replicato con fermezza: “No, condanno assolutamente la violenza politica”. Tuttavia, il conduttore, non del tutto convinto dalla risposta, ha commentato ironicamente: “Ci è arrivato al novantesimo minuto”.

Il giovane ha quindi cercato di argomentare meglio la sua posizione: “Bisogna però farsi un esame di coscienza profondo. Kirk proponeva che le esecuzioni in America fossero trasmesse in diretta televisiva, utilizzava un linguaggio di morte, parlava di suicidio dell’America, di Islam e sinistra che tagliano la gola all’America. Questo è il linguaggio che utilizzava”. Parole che hanno infiammato ulteriormente il dibattito, spingendo altri ospiti a intervenire.

Tra i più critici vi è stato Giuseppe Cruciani, che ha replicato con fermezza: “Linguaggio di morte? Lei non è a conoscenza della vita di Charlie Kirk, non sa nulla! Non sa nulla di ciò che ha fatto questo signore, questo ragazzo”. Lo scambio si è fatto immediatamente acceso, con lo studente che ha ribattuto: “Sì, io non so nulla e lei sa tutto, Cruciani!”. Il giornalista, tuttavia, non ha ceduto: “Lei estrapola delle frasi, come si direbbe, a quest’ora si può dire, a sproposito, lei estrapola delle frasi”. (VIDEO)

“Kirk ha fomentato un odio enorme”. Luca, studente e militante di sinistra da Roma a #drittoerovescio pic.twitter.com/eqWtmdAKdm — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) September 18, 2025



