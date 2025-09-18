Lite accesissima tra Parenzo e Iacchetti: “Pi* di meno!”, volano parole pesanti





David Parenzo ha espresso un breve commento riguardo all’intervento di Enzo Iacchetti a “È Sempre Cartabianca”. Il comico e storico conduttore di “Striscia la notizia”, martedì sera, è stato protagonista di un acceso confronto (a distanza) con Eyal Mizrahi, presidente della federazione Amici Di Israele.





“Come si può sostenere che gli israeliani non siano responsabili di quanto sta accadendo, quando sono già morte quasi 70.000 persone e 20.000 bambini?”, ha attaccato Iacchetti, dichiaratamente pro-palestinese.

E ha aggiunto: “Non sto dialogando, in questa guerra non c’è un contraddittorio perché c’è un solo esercito”.

Al “Sei un fascista” proferito da Mizrahi, “Enzino” ha reagito con veemenza: “Pezzo di merda, stronzo vengo e ti prendo a pugni”, mentre Bianca Berlinguer cercava inutilmente di riportarlo alla calma.

Uno sfogo diventato virale sui social dove, va detto, la maggior parte dei commentatori ha espresso solidarietà per gli eccessi verbali di Iacchetti. Tra questi però c’è Parenzo, che a “L’aria che tira” su La7 e a “La Zanzara” su Radio 24 ha sempre cercato di illustrare anche le ragioni di Israele in un quadro complesso e drammatico come quello palestinese.

Su Instagram Parenzo ha replicato ad Andrea Scanzi, che ha difeso Iacchetti: “E ci mancava il commento del noto Chihuahua, che si crede un Dobermann, del Fatto Quotidiano sulla delirante vicenda di Enzo Iacchetti”. Quindi ha definito l’intervento del comico e conduttore “uno sproloquio di puro delirio in cui è stato in grado, in pochi minuti, di distorcere qualsiasi fatto. Ha parlato di razza, di ebrei, ha confuso ebrei con israeliani, ha minacciato di aggredire Eyal Mizrahi, ha detto che da secoli (SECOLI!!!) gli ebrei aggrediscono gli arabi ecc ecc..”. Infine la stoccata: “Preferisco ricordarlo quando al Festivalbar cantava ‘Pippa di meno’ (1995). Mai canzone fu più indicata”.

