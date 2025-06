Lite all’Isola dei Famosi tra Giarrusso e Plevani: “Hai fatto solo il GF”, accuse di classismo

Nella puntata dell’Isola dei Famosi 2025 andata in onda mercoledì 18 giugno, si è verificato un acceso confronto tra Dino Giarrusso e Cristina Plevani, scatenato da alcune dichiarazioni fatte durante un video mostrato ai naufraghi. La tensione tra i due è esplosa in diretta, coinvolgendo anche altri concorrenti e opinionisti in studio.





Durante l’episodio, i naufraghi Jasmin Salvati, Ahlam El Brinis, Paolo Vallesi e Dino Giarrusso sono tornati a far parte del gruppo principale dopo un periodo trascorso sull’ultima spiaggia. Per movimentare la serata, la conduttrice Veronica Gentili ha deciso di mostrare ai concorrenti un filmato contenente alcune critiche reciproche espresse dai naufraghi. Tra i commenti più pungenti, quelli rivolti a Cristina Plevani hanno acceso il dibattito.

Nel video, Jasmin Salvati ha accusato Cristina Plevani di essere poco attiva: “Poi dice che noi non facciamo mai niente. Ha iniziato a sbattere i piedi e a lanciare i sassi sulla spiaggia”. Anche Ahlam El Brinis ha condiviso questa opinione, aggiungendo: “Cristina non fa un ca**o dalla mattina alla sera”. Tuttavia, è stato il commento di Dino Giarrusso a suscitare le reazioni più forti: “Che cosa ha fatto negli ultimi venticinque anni di vita Cristina Plevani? Niente. È una che 25 anni fa ha vinto la prima edizione del Grande Fratello e da allora non ha fatto nulla.”

Non solo Cristina Plevani, ma anche altri concorrenti sono stati oggetto delle critiche di Giarrusso. L’ex inviato delle Iene ha accusato Patrizia Rossetti di trascorrere le giornate “a lamentarsi” e “a dire parolacce”, mentre su Teresanna Pugliese ha affermato: “È una bugiarda, pesante, sguaiata, sempre a strillare. Mi diceva ‘Tu strisci’, forse perché è abituata a strisciare come è abituata a mentire.”

Quando la trasmissione è tornata in diretta, la conduttrice Veronica Gentili ha chiesto a Cristina Plevani di rispondere alle accuse mosse da Dino Giarrusso. La naufraga ha replicato con fermezza: “Se per essere qualcuno come persona devo elencare titoli di studio e lavori, non sono come Dino. Dino per me è un classista, che giudica le persone solo se hanno un titolo di studio. Lui ci ha fatto un elenco di titoli e di conoscenze. Io in 25 anni sono una persona normale, con un lavoro normale, ma di certo non mi sento inferiore a Dino Giarrusso. Posso accettare che a una persona io possa non piacere. Ma fuori dall’isola di incontrare alcune di queste persone non me ne frega nulla.”

Le parole di Cristina Plevani hanno provocato una reazione immediata da parte di Dino Giarrusso, che si è difeso: “Classista non lo accetto. Ho passato tutta la vita a combattere il classismo. Da giornalista, da politico, da inviato delle Iene. Farsi dire che sono come la sabbia nelle mutande da una persona che negli ultimi 25 anni ha fatto poco, non soltanto lavorativamente.”

L’acceso scambio di battute ha coinvolto anche altri naufraghi, alcuni dei quali hanno preso le difese di Cristina Plevani, accusando Giarrusso di essere offensivo nei suoi confronti. In studio, l’opinionista Giuseppe Cruciani è intervenuto per cercare di riportare la calma e ha chiesto a Giarrusso di chiarire meglio cosa intendesse con le sue affermazioni: “Spiega cosa intendi quando dici che Cristina in 25 anni non ha fatto niente.”

La discussione ha evidenziato le tensioni esistenti tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025, mettendo in luce le diverse personalità e i contrasti emersi durante il reality. L’episodio si è concluso con un clima teso, lasciando spazio a ulteriori sviluppi nei prossimi appuntamenti del programma.