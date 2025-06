Lite in spiaggia a Castellabate, 64enne aggredisce un uomo dopo una discussione sul divieto per i cani. La vittima finisce in ospedale, multa per il responsabile

Un acceso diverbio tra due bagnanti sulla spiaggia libera di Castellabate, in provincia di Salerno, si è trasformato in un’aggressione fisica. Un uomo è stato portato in ospedale, mentre l’aggressore è stato multato per aver violato un’ordinanza comunale.





Un episodio di violenza si è verificato nella località marina di Lago, frazione di Castellabate, dove un 64enne e un 36enne, entrambi provenienti dalla provincia di Napoli, sono stati protagonisti di una lite degenerata in uno scontro fisico. Il motivo del contrasto sarebbe stata la presenza di un cane sulla spiaggia libera, vietata da un’ordinanza del Comune.

Secondo le prime ricostruzioni, il 64enne si era recato in spiaggia con il proprio cane, nonostante il regolamento comunale vietasse l’accesso agli animali su quel tratto di litorale. Il 36enne, notando la violazione, avrebbe fatto presente al proprietario dell’animale il divieto in vigore. Da qui sarebbe nata una discussione che, nel giro di pochi minuti, è sfociata in un’aggressione fisica da parte del più anziano nei confronti del giovane.

Il 36enne ha riportato delle ferite che hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118. Dopo essere stato soccorso sul posto, è stato trasportato al Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni non sono risultate gravi.

Nel frattempo, sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Castellabate, chiamati per accertare quanto accaduto e verificare eventuali infrazioni. Durante i controlli, gli agenti hanno confermato che il 64enne aveva effettivamente violato l’ordinanza comunale che proibisce l’accesso degli animali alle spiagge libere. Per questo motivo, l’uomo è stato sanzionato con una multa.

L’episodio ha suscitato particolare attenzione tra i presenti e ha riacceso il dibattito sull’importanza del rispetto delle regole nelle aree pubbliche, specialmente in contesti frequentati da famiglie e bambini. L’ordinanza comunale che vieta la presenza di animali sulle spiagge libere è stata introdotta proprio per garantire la sicurezza e l’igiene dei bagnanti.

Non è la prima volta che episodi simili si verificano in località balneari, dove la convivenza tra diversi utenti delle spiagge può talvolta risultare problematica. Tuttavia, situazioni come quella avvenuta a Castellabate evidenziano quanto sia importante mantenere la calma e risolvere eventuali divergenze in modo civile, evitando comportamenti che possano mettere a rischio l’incolumità delle persone.

Il 64enne dovrà ora rispondere delle conseguenze del proprio gesto, mentre il 36enne ha ricevuto cure mediche e non ha riportato lesioni gravi. Le autorità locali continueranno a monitorare il rispetto delle norme vigenti per prevenire ulteriori episodi simili in futuro.

La vicenda rappresenta un monito sull’importanza di rispettare le regole comunali e di mantenere un comportamento rispettoso nei confronti degli altri, soprattutto in luoghi pubblici come le spiagge.