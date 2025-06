Lo chef napoletano Fabrizio Mellino, a soli 32 anni e con 3 Stelle Michelin, è stato scelto per il banchetto del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia

Uno degli eventi più esclusivi e discussi dell’estate 2025 si svolge oggi, venerdì 27 giugno, a Venezia: il matrimonio tra Jeff Bezos, noto fondatore di Amazon e uno degli uomini più ricchi al mondo, e Lauren Sanchez, giornalista e autrice. Tra i dettagli che rendono unico questo evento, spicca la scelta dello chef che curerà il menù del banchetto nuziale: sarà Fabrizio Mellino, giovane talento napoletano, chef del ristorante “Quattro Passi” a Nerano, insignito delle prestigiose 3 Stelle Michelin.





Nonostante il riserbo che avvolge i dettagli dell’evento, è ormai confermato che il matrimonio avrà un tocco partenopeo grazie alla presenza di Mellino. Nato nel 1991 e cresciuto in una famiglia di ristoratori, Fabrizio Mellino ha raggiunto traguardi straordinari nella sua carriera. Il ristorante della sua famiglia, “Quattro Passi”, è da anni un punto di riferimento per la cucina d’eccellenza in Penisola Sorrentina e nel panorama gastronomico italiano.

Secondo alcune indiscrezioni, il menù del banchetto potrebbe includere piatti iconici della tradizione campana. Tra questi, gli spaghetti alla Nerano, una specialità che rappresenta non solo il territorio ma anche la storia della famiglia Mellino. Inoltre, pare che lo chef abbia commissionato un gran numero di dolci a Sal De Riso, celebre pasticciere della Costiera Amalfitana, senza però rivelare per chi fossero destinati. Questa scelta potrebbe rappresentare un ulteriore omaggio alla Campania e alle sue eccellenze gastronomiche.

Il percorso professionale di Fabrizio Mellino è altrettanto straordinario quanto la sua giovane età. A soli 32 anni, nel 2023, ha conquistato le ambite 3 Stelle Michelin, diventando il più giovane chef italiano a ricevere questo riconoscimento. Questo traguardo ha permesso anche di riportare il massimo riconoscimento Michelin nel Sud Italia dopo oltre vent’anni: l’ultima volta risaliva infatti al 2001, quando il ristorante “Don Alfonso 1890” perse la sua terza stella.

La passione per la cucina è radicata nella famiglia Mellino, proprietaria del ristorante “Quattro Passi”, situato a Nerano, una località suggestiva della Penisola Sorrentina. Grazie al suo impegno e alla sua visione innovativa, Fabrizio Mellino ha saputo elevare ulteriormente la reputazione del ristorante, portandolo ai vertici della gastronomia internazionale.

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez rappresenta uno degli eventi più esclusivi dell’anno, con una lista di invitati composta da circa 200 persone, molte delle quali celebrità di fama mondiale. La scelta di affidare la cucina a uno chef italiano come Mellino non solo celebra l’eccellenza culinaria del nostro Paese ma sottolinea anche l’importanza della tradizione e dell’innovazione in un’occasione così speciale.

Nonostante le poche informazioni disponibili sul menù, la presenza di uno chef campano e di un pasticciere della Costiera Amalfitana suggerisce che gli ospiti potranno assaporare sapori autentici e raffinati. Questo connubio tra tradizione e modernità è uno dei punti di forza della cucina di Mellino, che ha saputo reinterpretare i piatti del territorio con tecniche innovative e una cura meticolosa per i dettagli.