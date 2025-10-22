Lo sfogo di Barbara D’Urso: “Non so cosa voglia la giuria da me, facevo trash perché me lo chiedevano”





Barbara D’Urso, figura di spicco nel programma Ballando con le stelle, ha recentemente manifestato le sue perplessità riguardo alle aspettative della giuria. Nonostante la sua lunga carriera televisiva, la conduttrice è stata spesso criticata per non impegnarsi completamente nel contest e per non adattarsi al suo nuovo ruolo. In una clip di “Ballando segreto”, un momento di confronto tra concorrenti dopo le puntate, D’Urso ha avuto un acceso scambio con la conduttrice Milly Carlucci e alcuni autori, esprimendo la sua difficoltà a comprendere cosa venga richiesto da chi giudica le esibizioni.





Durante la conversazione, D’Urso ha messo in evidenza le sue frustrazioni, sottolineando come la giuria le abbia rimproverato di apparire come una semplice concorrente, piuttosto che di esprimere un lato più autentico e profondo di sé stessa. “Io non riesco davvero a capire cosa la giuria voglia da me. Mi hanno parlato di una Barbara D’Urso trash e mi aspettavo questo, loro vogliono la Barbara D’Urso trash?” ha dichiarato, evidenziando la sua confusione riguardo alle aspettative contraddittorie.

La conduttrice ha poi continuato a riflettere su come la sua carriera precedente, caratterizzata da battaglie per i diritti civili e contro la violenza sulle donne, venga percepita ora in un contesto diverso. “Se tutto quello che ho fatto in quegli anni, la battaglia per la violenza sulle donne, i diritti civili ecc., se ci sono state delle cose denominate trash, io le facevo perché erano condivise, era un’altra realtà, mi chiedevano quello, io facevo quello,” ha spiegato, cercando di chiarire il suo punto di vista.

Rivolgendosi direttamente a Milly Carlucci, D’Urso ha proseguito: “Qua sono a fare un altro tipo di percorso, allora capisci perché sono confusa? Io lo show lo posso fare, mi attacco al lampadario, gli tolgo il pantalone. Così, show!” Queste parole evidenziano la sua volontà di impegnarsi nello spettacolo, ma anche la sua necessità di comprendere meglio il tipo di performance che la giuria desidera da lei.

Le critiche ricevute dalla giuria non sono nuove per D’Urso, che ha sempre avuto un rapporto complesso con il mondo della televisione. La sua carriera è stata caratterizzata da alti e bassi, e ora si trova a dover affrontare un nuovo capitolo della sua vita professionale. La sua partecipazione a Ballando con le stelle rappresenta un tentativo di reinventarsi, ma le aspettative esterne sembrano complicare il suo percorso.

Inoltre, la questione del “trash” nella televisione italiana è un argomento dibattuto. D’Urso ha sempre saputo come attrarre l’attenzione del pubblico, ma ora si trova a dover bilanciare il suo stile personale con le richieste di un programma che richiede un certo tipo di performance. Questa tensione tra la sua identità e le aspettative esterne è evidente nel suo discorso, e la conduttrice sembra cercare un modo per navigare in questo terreno difficile.

Il programma Ballando con le stelle è noto per le sue sfide e per la pressione a cui sono sottoposti i concorrenti. Ogni settimana, i partecipanti devono dimostrare le loro abilità di ballo e intrattenimento, e la giuria ha il compito di valutare le loro esibizioni. Per D’Urso, il compito di soddisfare le aspettative della giuria e, al tempo stesso, rimanere fedele a se stessa, si sta rivelando un’impresa complessa.

La sua dichiarazione finale, in cui afferma di poter fare uno spettacolo coinvolgente, mette in luce la sua determinazione a dare il massimo, ma anche la sua confusione su quale direzione prendere. La sua ricerca di un equilibrio tra autenticità e intrattenimento rappresenta una sfida non solo per lei, ma per molti artisti nel panorama televisivo contemporaneo.



